Quién se va de Gran Hermano este lunes 13 de abril

Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) tendrá un nuevo eliminado en la jornada de este lunes 13 de abril. Mediante la modalidad de voto negativo, el público será el encargado de determinar quién de los tres nominados se irá del programa.

Durante la emisión dominical, Santiago del Moro bajó de placa a cinco de los ocho nominados: Nazareno Pompei, Daniela “Dani” de Lucía, Manuel “Manu” Ibero, Catalina “Titi” Tcherkaski (fulminada) y Jennifer “Pincoya” Torres (sancionada) seguirán una semana más en competencia.

Los tres nominados que quedaron en la placa de Gran Hermano

En cambio, Brian Sarmiento, Jessica “La Maciel” Maciel y Lola Tomaszeusky quedaron en la cuerda floja. Uno de estos tres hermanitos abandonará la casa en la jornada de este lunes.

Quienes quedaron nominados en Gran Hermano

Quiénes son los eliminados de Gran Hermano 2026

Hasta el momento, ya son siete los concursantes que salieron expulsados del juego por el voto de la gente. Los eliminados son:

Gabriel Lucero

Tomás “Tomy” Riguera

Carla “Carlota” Bigliani

Nicolás “Nick” Sícaro

Kennys Palacios

Franco Poggio

Cinzia Francischiello

Dónde ver en vivo Gran Hermano, Generación Dorada

El programa principal se emite por la pantalla de Telefe de lunes a jueves a las 22:15. La señal de aire ofrece las galas de eliminación, los clásicos debates y los desafíos semanales bajo la conducción de Santiago del Moro. Los espectadores también podrán verlo a través de operadores de cable, que cuentan con frecuencias específicas para sintonizar la señal en todo el país.

La transmisión por 24 horas de forma gratuita ocurre a través de la plataforma DGO. Este servicio de streaming pertenece a la empresa DirecTV y permite un seguimiento constante de la convivencia sin cortes publicitarios. La aplicación funciona en dispositivos móviles, tabletas y televisores inteligentes de manera directa.

Santiago del Moro es el conductor de Gran Hermano

Existen otras alternativas digitales para el público que consume contenidos bajo demanda. La plataforma Prime Video integra los programas en su catálogo de forma simultánea. De esta forma, los episodios quedan guardados en este sitio para su visualización posterior en cualquier momento del día.

Por su parte, los canales oficiales de YouTube y Twitch bajo el nombre de Streams Telefe ofrecen una cobertura complementaria. Este espacio digital presenta las reacciones en vivo de figuras como La Tora y Fefe Bongiorno junto a otros creadores de contenido.

En qué canal se puede ver Gran Hermano

La sintonía de la competencia varía según el proveedor de servicios de televisión por cable que posea el usuario. Las principales operadoras del mercado argentino ya definieron las ubicaciones en sus respectivas grillas:

DirecTV: canal 123 y 1123 en su versión de alta definición.

Cablevisión y Telecentro: canal 12.

Flow: canal 10.

Telecentro Play: canal 12 y 1001.

Cómo votar en Gran Hermano

En este caso, para participar hay que votar al concursante que se quiere dejar en la casa, es decir, darle un voto positivo. Así, se debe enviar GH al 9009 o ingresar a ghglobal.ar para ejercer la elección.