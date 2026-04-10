Quién se va de Gran Hermano este lunes, según las encuestas

La casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) vivirá su octava eliminación el próximo lunes 13 de abril tras la conformación de una nueva placa picante. Esta semana, con la continuidad del voto negativo del público, ya hay dos apuntados en las encuestas que circulan en redes sociales.

Luego de la gala de nominación del pasado miércoles, quedaron en placa los siguientes participantes: Nazareno Pompei, Daniela “Dani” de Lucía, Jessica “La Maciel” Maciel, Lola Tomaszeusky, Brian Sarmiento y Manuel “Manu” Ibero, además de la fulminada Catalina “Titi” Tcherkaski y la sancionada Jennifer “Pincoya” Torres. La particularidad es que el último jueves no bajó nadie de placa, por lo que estos ocho siguen en carrera para dejar la casa el lunes.

Así quedó conformada la nueva placa negativa de Gran Hermano Captura Telefe

A raíz de eso, la audiencia se mostró abiertamente en contra de dos de los nominados: Brian y Lola. En un primer lugar, la encuesta de Instagram realizada por “Fefe” Bongiorno reveló que sus seguidores quieren de forma amplia que se vaya Sarmiento: quedó con 14200 contra los 6600 de Tomaszeusky.

La encuesta de Fefe Bongiorno apunta a la salida del exfutbolista Captura Instagram (@fedeebongiorn0)

Esta encuesta anticipó que el mano a mano será entre Brian y Lola, aunque luego llegó el usuario @TronkOficial en X y sus números dieron una vuelta completa a la hora de la eliminación. En este caso, Tomaszeusky obtuvo el 60,4% de los 2521 votos, mientras que Sarmiento se llevó el 39,6%.

El público de Tronk quiere que se vaya Lola por sobre Brian Captura X (@TronkOficial)

De esta manera, Gran Hermano Generación Dorada volvería a tener una definición por la permanencia entre un hombre y una mujer, donde no se sabe con exactitud quién de los dos terminará por abandonar la casa. Ahora solo queda esperar hasta el lunes para descubrir cuál de estos dos creadores de contenido tienen seguidores más fieles a los resultados reales.