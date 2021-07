Los Mammones: Cecilia Roth desmitificó la historia sobre “Un vestido y un amor”, el tema que le compuso Fito Páez

En el barrio se solía decir que “la mujer de un amigo tiene bigotes”, pero nada se decía si el hombre era conocido y gracias. Y encima parece que en Rosario además había un anexo para cuando la chica en cuestión tenía a su marido en la otra orilla.

De todo esto, y de muchas cosas más, habló Cecilia Roth en su paso por Los Mammones. Aunque los pormenores de su historia de amor con Fito Páez ocuparon el mayor (y mejor) segmento de la entrevista.

Siempre se dijo que un buen resumen de ese inicio fue la poética del tema “Un vestido y un amor”, pero al parecer la situación fue más compleja: “A Fito lo había visto por primera vez en el bar Bolivia, que era el centro del off. Yo estaba con el que iba a ser mi primer marido, Gonzalo, y me pasó algo. Me interesó. Después lo vi en un cumpleaños y nos quedamos hablando un rato largo, a mí me interesaba hablar con él. Después no nos vimos por un tiempo largo, y en el medio yo me casé”.

Mientras Jey Mammón y el equipo se interesaban cada vez más en una historia que ya parecía el guion de una película romántica, Roth siguió con su relato: “Pasaron nueve meses del casamiento, y alquilamos una casita en José Ignacio. Hicimos una fiesta de disfraces, pero sin Gonzalo porque se había ido a trabajar a Buenos Aires. Dos amigas mías lo trajeron a Fito, nos quedamos charlando y me gustó. Pasó lo que pasa cuando te enamorás, sentí que quería estar con él. Al día siguiente suena el teléfono a las diez de la mañana, y era Fito cantándome un bolero e invitándome al cine”.

El bolero era “Algo contigo”. Luego del cine llegó una invitación a tomar algo, y de ahí un “conveniente olvido” de un walkman en la cartera de Cecilia con los demos de los temas de El amor después del amor. El resto es conocido: el matrimonio con Gonzalo no corrió más y este se volvió un gran amigo del cantante.

Y aunque la invitada aclaró que la creación de “Un vestido y uno amor” nada tuvo que ver con la “versión épica” que siempre cuenta su autor (sobre que fue un pedido de disculpas luego de una noche de juerga): “Ese es el cuento de él, yo lo respeto muchísimo pero no fue así. Eso es lo que recuerda él pero no sé si siempre recuerda bien. Fue una canción que no tuvo que ver con una pelea. . Pero no quiero discutir con Fito. Él es el rey, el rock and roll star”.

LA NACION