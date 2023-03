Jey Mammon habló sobre su vínculo con Telefe y Ángel de Brito le salió al cruce en Twitter: “Mentira”

escuchar

Jey Mammon brindó su primera entrevista a un medio desde que trascendió la denuncia de abuso sexual que recibió en 2020 por parte de su expareja, Lucas Benvenuto.

Lo hizo frente a Jorge Rial y para su ciclo Argenzuela (C5N). Allí, además de hablar de su relación con Benvenuto, quien aseguró que fue abusado por Jey a sus 14 años, se refirió a su relación contractual con Telefe. Minutos después de que ese tramo de la nota saliera al aire, Ángel de Brito le salió al cruce a través de las redes sociales.

Jey Mammon no está más como conductor de La Peña del Morfi Captura de TV

Cuando Lucas Benvenuto dio a conocer que, tres años atrás, inició acciones legales contra Jey Mammon por abusar sexualmente de él cuando era apenas un adolescente, una de las primeras consecuencias que llegaron a oídos del público fue que Telefe decidió suspenderlo como conductor de La Peña del Morfi. Ese mismo domingo, de hecho, quien se puso al frente del programa fue Georgina Barbarossa.

Pero aunque diversos periodistas y conductores de programas dedicados al espectáculo aseguraron que era una decisión unilateral y definitiva de parte del canal, en diálogo con Rial, Jey Mammon dio otra versión de los hechos.

Jey Mammon habló tras la denuncia de Lucas Benvenuto por abuso sexual y aseguró: "Yo nunca estuve con un chico de 14 años" (Foto: C5N)

“Escuché que Telefe me eyectó. Y fue de mutuo acuerdo que yo, este domingo pasado y los que sean necesarios, no vaya a La Peña”, manifestó. Y agregó: “Le quiero agradecer a Darío Turovelzky porque yo le avisé que iba a hacer una nota con vos (Jorge Rial) y él me dijo que estaba perfecto, yo tengo un vínculo con Telefe y fue de común acuerdo. Y no es para que yo resuelva asuntos personales, porque no tengo nada que resolver. Pero yo tengo que ver si tengo ánimo para hacerlo. No sé que va a suceder, pero mi vínculo con Telefe existe hasta fin de año”.

Minutos después de que hiciera esa aclaración, Ángel de Brito respondió a través de su cuenta de Twitter de manera tan corta como concisa. “Mentira”, escribió, citando un tuit en el que se leían los dichos del músico.

Jey Mammon habló sobre su vínculo con Telefe y Ángel de Brito le salió al cruce en las redes

Cabe recordar que poco tiempo después de que se conociera la noticia, De Brito habló en un su programa sobre el caso, dejando muy clara su posición contra los intentos de defensa de Mammon.

Tras revelar que se había comunicado con Jey, con quien mantenía una relación muy cordial y amistosa, el conductor de LAM expresó: “Todos los mensajes que le mandé obviamente iban con repregunta mía, que no recibía respuesta porque a mí me espantó. A pesar de conocerlo y de haber compartido todos estos años de canales, programas, cumpleaños, amistad, Cantando, Bailando, miles de veces que vino a LAM y una de ellas a presentar a un novio que tenía”.

Y concluyó: “Nunca jamás me dijo ‘tengo un novio de 14 años’, porque no hubiese seguido la charla. Nunca me habló de una denuncia por extorsión, que todavía no apareció y él lo pone -muy mal asesorado para mí- en un comunicado”, comentó en referencia al descargo que hizo Mammon en redes sociales, donde advirtió sobre “una persistente campaña de acoso y difamación” e hizo mención a “un episodio falso en gran parte de su contenido”.

LA NACION