Jey Mammon reveló que la persona que le presentó a Lucas Benvenuto lo contactó esta semana

En la tarde del viernes, por primera vez desde que Lucas Benvenuto hizo público que en 2020 inició acciones legales en su contra por abusar sexualmente de él cuando tenía 14 años, Jey Mammon dio una entrevista a Jorge Rial en la que habló de la denuncia, se refirió a su vínculo con el denunciante y brindó detalles sobre el día en el que se conocieron. En medio de la extensa charla que se transmitió por Argenzuela (C5N), el conductor reveló que, días atrás, recibió un mensaje de la persona que le presentó al joven hace tiempo atrás.

En su entrevista con Jorge Rial, Jey Mammon se refirió a parte de las declaraciones que Benvenuto hizo ante la Justicia tres años atrás, cuando inició acciones legales, y desmintió que “un hombre mayor” se lo “haya entregado” en el marco de una fiesta.

Jey Mammon habló tras la denuncia de Lucas Benvenuto por abuso sexual y aseguró: "Yo nunca estuve con un chico de 14 años" (Foto: C5N)

Sobre esa misma línea, Mammon aclaró que el joven -quien, según dijo, en ese momento tenía 16 años- fue a una fiesta en compañía de un hombre y su hermana, ambos de 22 años. Asimismo, remarcó que ese amigo se puso en contacto con él días atrás.

“Ese chico que vino con él me mandó un mensaje hace dos días y me puso: ‘No puedo creer lo que te está haciendo’. Ese mensaje me mandó”, relató. Y, tras aclarar que poco después hicieron una llamada telefónica, agregó que el hombre en cuestión le contó que Lucas le escribió por Instagram y le preguntó, según palabras que recreó el propio Jey Mammon: “¿Te acordás cuando tenía 14 años y estaba con Jey? Yo le dije que no había sido así y me bloqueó”.

Lucas Benvenuto denunció a Jey Mammon por abuso sexual (Captura video)

A modo de aclaración, el ahora exconductor de La Peña del Morfi dijo que no va a revelar la identidad de este “amigo”, porque no quiere que quede involucrado en los hechos ni que los medios intenten contactarlo. “Tengo que protegerlo”, sentenció.

Acto seguido, también aseveró que tiene un audio que le mandó el propio Lucas Benvenuto, en 2019, es decir, un año antes de hacer la denuncia. “Ahí me decía: ‘¿No me vas a contestar? Yo no soy de esas personas que van a ir a la televisión a decir que estuve con Jey Mammon’”, rememoró el conductor, quien dijo que todavía conserva el audio de WhatsApp. Y señaló: “No me dice: ‘Me violaste, me tocaste, me drogaste, abusaste de mí, tenía 14 años’. No, me dice: ‘Quedate tranquilo. Sé que vos sos nervioso, cagón, ansioso, te conozco bien. No tengas miedo, no lo voy a hacer (ir a la TV)’”.

