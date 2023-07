Tras su separación, Jujuy Jiménez hizo topless desde España y sorprendió a todos: “Sana, sana”

escuchar

Sofía “Jujuy” Jiménez transita un complejo momento anímico tras su separación de Bautista Bello, el polista con el que mantuvo una relación hasta hace semanas atrás, cuando descubrió su infidelidad en un viaje a Río de Janeiro con amigos. Luego de la desilusión que representó para la modelo y conductora, ya que según expresó en sus redes habían planeado tener hijos, se mostró como el ave Fénix en un proceso de recuperación -y en topless- en medio de sus vacaciones en Europa.

Jujuy utilizó su cuenta de Instagram como descargo ante sus más de dos millones de seguidores y a diario enseñó sus diferentes estados luego de la rotura con su pareja. Al terminar sus responsabilidades laborales en The Challenge, programa que se emitió por la pantalla de Telefe y del cual la modelo participó de su versión croata, eligió quedarse en Europa.

Sofía Jujuy Jiménez posó en topless en España (Fuente: Instagram/@sofijuok)

En pleno verano boreal, Jiménez se instaló en Menorca, España, en donde permanece junto a algunos amigos que en estos días se convirtieron en un pilar fundamental para superar la infidelidad de Bello. Si bien, en un principio, la modelo ideó un viaje junto al polista y hasta le compró los pasajes, todo sucedió meses antes de darse a conocer la noticia y es por ello que ahora decidió estar sola y buscó refugio en el viejo continente.

Jujuy Jiménez posa en topless desde España (Fuente: Instagram/@sofijuok)

Tras un día de playa, Jujuy Jiménez publicó en la plataforma antes mencionada una seguidilla de fotografías en la que hizo en topless en la playa. Sin timidez, apareció en distintos ángulos y escribió: “Sana sana colita de rana, si no sana hoy, sanará mañana”. Esto último podría interpretarse en referencia a los episodios en los que manifestó su angustia por la separación de Bello.

"Sana sana colita de rana. Sino sana hoy sanará mañana", escribió Jujuy Jiménez en su posteo (Fuente: Instagram/@sofijuok)

Sin embargo, la modelo recibió una ola de elogios por parte de sus seguidores, que la apoyaron al igual que en anteriores oportunidades. En el posteo que cosechó más de 40.000 Me Gusta acumuló comentarios como: “Ya llegará el verdadero compañero que necesitás en tu vida”; “Bella”; “Te amo”; “Como el ave Fénix”; “Tenés un alma limpia, sos una persona transparente. Y quien no ve ello, es porque está a otros niveles más mundanos”.

Así atraviesa Jujuy Jiménez la separación de Bautista Bello

La semana pasada Sofía “Jujuy” Jiménez compartió con su público de las redes sociales algunos posteos en los cuales dejó entrever el malestar que aún la acongoja. Mediante una Storie de Instagram, la modelo detalló cuáles son las fases por los que suele atravesar a diario hasta que poco a poco logre normalizar su vida.

“¿Cómo es que podemos pasar por tantos estados de ánimos en un mismo día? Paso por todos, eh. Todos: lloro, río, me quedo en silencio, agarro el celu, me acuerdo, lo extraño, me enojo, me pregunto mil cosas, leo mi libro, respiro profundo, exhalo todo, suelto, dejo ir, registro dónde y con quiénes voy. Y después vuelve todo en loop”, contó Jiménez desde Grecia, uno de los primeros destinos que visitó con sus amigos tras el cierre de sus contratos laborales.

Las sentidas palabras de Jujuy Jiménez tras su separación (Fuente: Instagram/@sofijuok)

Además, en una siguiente imagen le agradeció a sus cercanos por aguantarla en aquella situación a la vez que mencionó a todas las mujeres que le enviaron mensajes de apoyo. “Gracias por acompañar a esta loquita linda en recuperación. Posta hacen que duela menos sentir que me entienden tanto. Es como que quiero abrazarlas a todas y hacer un círculo enorme de sanación”, expresó.

LA NACION