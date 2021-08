Jey Mammon quedó mal parado frente a Facundo Conte y culpó a su producción: “Se hacen los graciosos”

Este miércoles en Los Mammones (América), el conductor Jey Mammon criticó a la producción de su programa por brindarle un dato equivocado sobre el entrevistado de la noche, Facundo Conte, y se vivió un momento de tensión al aire.

“¿Tenés tatuada la frase ‘Impossible is nothing’ (”nada es imposible”), no?”, le consultó Jey. “Algo así”, contestó el jugador de la selección de vóley. “Nada que ver”, lanzó el conductor, indignado, mientras se paraba de su escritorio y se dirigía al backstage del estudio para quejarse con su equipo. “Está Facundo Conte y me ponen mal las cosas”, reclamó, agarrándose el rostro con frustración.

“Puede fallar, se hacen los graciosos. ‘Lo podemos chequear’ me dice la producción, ni lenta ni perezosa”, continuó Mammon, molesto. “Puede fallar”, repitió el deportista. “¿Qué es lo que dice exactamente?”, preguntó el conductor. “There is no can’t, won’t or impossible (no existe el ‘no puedo’, el ‘no lo haré' o el ‘imposible’)”, respondió Conte. “Me encanta que la remaste vos, porque nada que ver”, comentó Jey. “El sentido es el mismo, pero está puesto en otras palabras”, añadió el invitado.

Cuando fue consultado por el lugar donde tenía la frase, Facundo dijo que en su brazo, algo que disparó la curiosidad de Silvina Escudero, quien le pidió que se sacara el buzo para poder verlo. “Si bien ahora lo que se estila es cosificar al hombre, que me parece bien, no lo vamos a hacer”, acotó Mammon, a lo que Gabriel Schultz sumó con humor: “Yo tengo una verruga por si querés verla”.

