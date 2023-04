El llamativo posteo del Tucu López y la “respuesta” de Sabrina Rojas desde un yate en Puerto Rico

escuchar

El “Tucu” López no atraviesa su mejor momento tras su separación de Sabrina Rojas. Luego de las entrevistas que dio tras su ruptura amorosa, utilizó sus redes sociales para reafirmar que aún continúa a la espera de una reconciliación con su expareja.

Tras el último posteo del locutor en alusión al romance que vivió hasta hace semanas atrás, la actriz, que de momento se encuentra en Puerto Rico, le habría enviado una sutil respuesta desde un yate en medio de las aguas del Caribe.

El desgarrador mensaje de Tucu López a Sabrina Rojas

López y Rojas comenzaron esta historia de amor en agosto de 2021. Todo iba bien hasta hasta abril de este año, cuando se viralizó en las redes sociales la imagen del locutor junto a la modelo Damaris Cané en un boliche de Villa Carlos Paz, Córdoba. Si bien ambos desmintieron que haya existido algún tipo de infidelidad, la actriz tomó aquel accionar como definitivo para separarse de El Tucu.

Desesperado, mediante los medios de comunicación y en sus redes sociales, el locutor manifestó en la necesidad de volver con Rojas, algo que ella rechazó. Ante ello, en sus Historias de Instagram, publicó este fin de semana un video con una clara referencia a ella.

En el fragmento audiovisual, que pertenece a un video viral de TikTok, se logra ver a una persona que baja de las escaleras a toda velocidad y su cabeza choca en seco contra la pared. El sujeto se cae mientras en la imagen se lee un mensaje que muchos le encontraron otra idea de fondo: “Así de duro te ando pensando todos los días”. El posteo de El Tucu rápidamente sorprendió a sus seguidores, quienes esperaron una reacción por parte de Rojas.

La presunta “respuesta” de Sabrina Rojas al video del Tucu López

En medio del escándalo de su separación, Rojas se fue del país y se instaló en Puerto Rico para gozar de unas vacaciones al mejor estilo caribeño. Con la intención de mantenerse lejos de la presión de la prensa, en sus redes sociales aprovechó para enviarle una “respuesta” a López. Por el mismo medio que lo hizo su exnovio, compartió con su más de un millón de seguidores una serie de fotografías en bikini, desde un yate y con música de fondo. “Puerto Rico me sienta bien”, pronunció.

Sabrina Rojas en yate desde Puerto Rico

De esta manera, la actriz dejó en claro que de momento no tiene intenciones de volver a conformar un vínculo amoroso. Según su lo que se vio, se mostró feliz y en pleno goce de las vacaciones, en soledad y con la compañía de su equipo de mate.

Sabrina Rojas y sus postales desde Puerto Rico (Fuente: Instagram/@rojassasi

¿Cómo planea El Tucu López reconquistar a Sabrina Rojas?

En diálogo con Intrusos (América), El Tucu López manifestó sus ganas de reconquistar a Sabrina Rojas. Ante la cámara aseguró: “Creo que se puede revertir. Esa es mi intención. Siempre intento llegar desde el diálogo. Yo estoy enamorado”. “Ella me dio lo mejor que tuve en mi vida. Me dio una relación hermosa, me dio una familia. Yo tengo a mi familia lejos. Sabrina me dio a su familia y me la abrió de par en par. Yo entré ahí y fui muy feliz durante todo este tiempo”, justificó el locutor.

LA NACION