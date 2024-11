Jimena Barón desfiló con Miss Universo, pero eligió un color prohibido y recordó una anécdota con el Papa Francisco

Jimena Barón es tendencia en X desde que empezó su viaje de trabajo a Tailandia con una reconocida marca de joyas. Junto a Pampita, Julieta Poggio, Zaira Nara y Stephanie Demner, comparte en sus redes sociales cada actividad que les toca cumplir y hace reír a todos con su humor particular.

Este miércoles, Jimena publicó unos videos en donde mostró a Miss Universo 2024 junto al grupo de mujeres que está con ella y se tomó con humor el encuentro. “Ay, está Miss Universo, miren lo que es, wow!! ¡Felicidades, Miss Universo!”, escribió junto a una imagen de ella en primer plano comiendo algún tentempié.

También compartió fotos suyas paseando por Bangkok junto a Pampita, Poggio, Stephanie y Zaira Nara. Todas se mostraron muy compinches y divertidas, disfrutando de un viaje diferente. Incluso, Jimena se animó y probó gusanos en un mercadillo típico de la capital asiática.

Jimena junto a Zaira, Stephanie, Juli Poggio y Pampita

A su vez, les tocó cumplir con algunos compromisos laborales, como ser parte de un desfile, en donde también estuvo presente Miss Universo 2024, que es parte del grupo que viajó con la marca de joyas Pandora.

“Me separaron del grupo”, comenzó explicando Jimena mientras mostró a lo lejos al resto del equipo argentino. Y acto seguido acotó con mucho humor e ironía: “Por suerte me pusieron en el grupo con las Miss Universo, tranqui mis compañeras... genial, tienen club de fans”.

Luego mostró el mensaje que le envió a algún familiar por WhatsApp: “Soy la oveja negra del desfile, todas de rosa tipo blanco y yo fucsia”. Y explicó que el tono de rosa que utilizó ella estaba prohibido.

Tras salir adelante con el desfile sin ningún traspié y con la frente en alto, recordó una anécdota que le pasó con su hijo Momo y el Papa Francisco. “Excelente momento para recordar cuando llegué con Momo al Vaticano, blancos como palomas a conocer al Papa y el protocolo era solo color negro, prohibido blanco”, escribió Jimena junto a una foto de ese momento.

La anécdota que recordó Jimena Barón con el Papa Francisco

El emotivo posteo de Jimena Barón desde Tailandia

De todas las famosas argentinas que están en Bangkok, Jimena Barón fue, sin dudas, la que generó más repercusiones en las redes sociales. A pesar de que fue por un reemplazo, la actriz, como se mencionó anteriormente, logró ganarse a los seguidores en las redes gracias a su sentido del humor. Por ello, se hizo rápidamente tendencia en X (exTwitter) por sus cómicos posteos.

Después de ver el éxito que tuvieron sus videos, Barón hizo una emotiva publicación en su perfil de Instagram y se refirió a todo lo que vivió en los últimos días. “Yo estaba prendiendo un sahumerio y sonó el teléfono con la propuesta: mañana, Tailandia. Me sentí rara porque claramente 24 horas antes significaba que no habían pensado en mí en primera instancia”, expresó la actriz.

El emotivo posteo de Jimena Barón desde Tailandia @jmena

“Tuve mucho ego. No hubiese venido 5 años atrás. Por suerte ya no lo tengo, por suerte vine. Como pude, con lo que tenía”, continuó. Asimismo, se refirió a la viralización de su contenido: “Estando acá me avisó la gente de Pandora que hace unos días soy tendencia en Twitter Argentina y la verdad no me importó mucho (...) Pero me escribieron varios amigos y me dijeron que entre a ver. Había una catarata de amor inesperada, que aunque el éxito no esté en las redes sociales, fue un mimo gigante”.

Más adelante, Jimena reveló que, gracias a toda la repercusión que generaron sus seguidores, le llegó una importante propuesta: “Acá con la marca me ayudó muchísimo lo que hicieron (mucha gente que se tomó el laburo de escribirle a Pandora y hablarles de mí)… ya les contaré lo que lograron. Nada, agradecer de todo corazón y comentarles que a pesar de la frivolidad de las redes, a veces también pasan cosas medio mágicas”, concluyó.