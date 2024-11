Jimena Barón mostró las habilidades de Momo para el surf y dejó boquiabierto a más de uno: “De otra galaxia”

Jimena Barón y su hijo Morrison, fruto de su relación con el exfutbolista Daniel Osvaldo, son muy compañeros y disfrutan de compartir todo tipo de actividades: desde vacaciones familiares en Disney, hasta tardes de skate y un viaje sorpresa para ver la final de la Copa América en Miami. Pero, hay algo en particular en lo que incursionaron hace apenas unos meses y que hoy es una pasión que los une: el surf.

Por iniciativa de Momo, ambos empezaron a subirse a las tablas en busca de las olas más grandes. Adoptaron este hobby a principio de año y se convirtió en uno de sus favoritos. Tanto es así que en las últimas horas la cantante compartió imágenes del pequeño de 10 años en “modo surfista” en Brasil y dejó boquiabiertos a sus seguidores al demostrar lo bien que se maneja en el mar.

Jimena Barón le dedicó unas emotivas palabras a su hijo (Foto: Instagram @jmena)

Tras sus vacaciones familiares en Orlando y Punta Cana, la intérprete de “La Cobra” volvió a armar las valijas y partió con Momo a Brasil con un objetivo claro: practicar surf. Al término del viaje, Barón mostró en su feed de Instagram algunas de las postales de su estadía e incluyó un par del niño sobre su tabla en el mar. Vestido con su traje de baño, el pequeño demostró tener una mucha seguridad y un gran control de las olas.

Jimena Barón mostró las habilidades de Momo para el surf (Foto: Instagram @jmena)

A su vez, Jimena compartió un video donde se ve a Morrison surfear como todo un experto: logró mantenerse en posición y atravesar varias olas sin perder el equilibrio. Cuando supo que efectivamente logró superar la prueba, celebró con los brazos en alto y después saltó al mar. Durante sus vacaciones el pequeño de 10 años también disfrutó de la playa, cebó mates y aprovechó para dormir en el avión.

Por su parte, Barón- quien también hizo surf y subió varias fotos para demostrarlo- no pudo evitar emocionarse con el talento y la pasión por el deporte que hoy los une y le dedicó unas especiales palabras a su hijo. “Momo, mi compañero de aventuras, de olas y mates, sos de otra galaxia. Te admiro infinito y te amo cada vez más”, escribió. “¡Qué zarpado ser tu mamá! ¡Sé feliz enano! ¡El mundo es todo tuyo!”, sentenció.

La intérprete de "La Cobra" también se subió a su tabla de surf (Foto: Instagram @jmena)

Rápidamente, sus seguidores reaccionaron a la publicación y varios de ellos no dudaron en expresarse no solo sobre las habilidades deportivas de Morrison, sino también sobre el especial vínculo de madre e hijo. “Una bestia surfeando Momo”; “¡Momo crack! Súper mamá”; “Todos amamos a Momo”, expresaron algunos usuarios.

A su vez, otros agregaron: “¿Cómo no se va a comer el mundo si con la seguridad que le da su mamá ya ganó todo?”; “Nada más lindo que tu madre te acompañe en tus aventuras. Felicidad plena”; “La dupla del bien” y “¡Qué afortunado es Momo de tenerte como mamá y que afortunada vos de tenerlo como hijo!”.

Jimena Barón y Momo viajaron a Brasil para practicar surf (Foto: Instagram @jmena)

En junio, Jimena Barón contó en redes sociales cómo empezó esta pasión compartida por el deporte acuático. Si bien aseguró que ella siempre le tuvo temor al agua, en febrero, cuando viajaron a Brasil, su hijo le propuso ir a una escuela de surf “a convivir con desconocidos y surfear todo el día”.

“Sonaba a la peor idea del mundo para mí. Le dije que no. ¿Por qué no? No supe qué contestar. Tampoco entendía bien por qué no, así que ganó el sí”, expresó en aquel entonces. Tras esa primera experiencia, regresaron cuatro meses después y la actriz no pudo evitar emocionarse con su propio progreso: a los 37 años desbloqueó uno de sus miedos y se adentró en las profundidades del océano.