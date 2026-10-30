Jimena Barón habló de la salud de Daniel Osvaldo y reveló cómo se encuentra tras su internación

A fines de septiembre, Daniel Osvaldo generó extrema preocupación luego de que en LAM (América TV) revelaran que había sido internado de urgencia en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) del Hospital Municipal de Llavallol, en Lomas de Zamora, tras sufrir un cuadro de “derrame pleural” en el pulmón derecho que luego se confirmó que fue por una infección dental. Continuó la internación en el Hospital del Bicentenario de Monte Grande (Esteban Echeverría) y el 22 de octubre, tras casi un mes, recibió el alta médica. Esta semana fue su expareja Jimena Barón quien habló de su salud y reveló cómo se encuentra.

“Ya está en la casa”, dijo Barón el miércoles 28 de octubre durante la entrega de los Premios Ídolo en la Usina del Arte cuando le preguntaron por cómo se encuentra el exfutbolista. “Está bien, está en la casa, por suerte, mucho mejor”, agregó en diálogo con la prensa, incluida la cámara de Desayuno Americano (América TV).

Jimena Barón dijo que Daniel Osvaldo "está bien" tras salir de su internación Instagram @daniosvaldobv

Si bien siguieron insistiéndole con el tema, ella dejó en claro que no iba a ahondar en detalles, especialmente porque Morrison “Momo” Osvaldo, su hijo de 12 años, fruto de su relación con el exfutbolista, estaba a su lado. “Estoy acá con mi hijo. Hasta acá estamos con el tema, ¿sí?”, sentenció.

La foto con la que Daniel Osvaldo anunció que recibió el alta tras un mes internado (Foto: Instagram @daniosvaldobv)

Días atrás, el exjugador de Boca Juniors contó que el derrame pleural que sufrió fue por un problema de caries no tratado que le produjo una infección bucal que le comprometió el pulmón derecho. Si bien su ingreso al hospital se retrasó porque los dolores musculares que sentía le impedían salir de su casa, una vez que los médicos lo trataron y le extrajeron la pieza dental dañada, la mejoría fue casi inmediata.

Asimismo, reveló que su resistencia física, producto de sus años como deportista profesional, le salvó la vida: “Me remarcaron el peso de mi condición física anterior; la actividad física que realicé durante mi vida ayudó a mi organismo”. La semana publicó en sus historias de Instagram una foto suya musicalizada con la canción “I’m going home” (me voy a casa) de Ten Years After para anunciar que le dieron el alta.

El momento en que el hijo de Jimena Barón cumplió su sueño de conocer a Davo Xeneize en los Premios Ídolo

La intérprete de “La Cobra” asistió a los Premios Ídolo para cumplirle el sueño a su hijo. “¿Por qué querías venir, Momo?”, le preguntó Juli Poggio a Momo durante la alfombra roja. “Porque quiero sacarme una foto con Davo [Xeneize]”, respondió el adolescente. Fue entonces cuando apareció el streamer, quien con una sonrisa no solo saludó, sino que también abrazó a su pequeño fan. Rápidamente, Barón se ubicó frente a ellos y les sacó una foto.

Momo, el hijo de Jimena Barón, cumplió su sueño de conocer a Davo Davo Xeneize (Video: Instagram @streamstelefe)

Pero eso no fue todo, sino que además Davo invitó a Momo a alentarlo en el partido entre 412 y Luzu TV el 15 de noviembre. El niño no pudo ocultar su emoción ante la propuesta y dejó en claro que será la mejor hinchada. “Sos un capo”, le dijo y terminaron abrazados y coreando juntos: “412″.