Jimena Barón dio a conocer la “regla del 3, 2, 1″ para implementar antes de dormir y tener un buen descanso

Jimena Barón acostumbra a llevar un estilo de vida sano y equilibrado. Además de su entrenamiento, suele mostrar en su cuenta de Instagram - donde supera los seis millones de seguidores - las coloridas y nutritivas recetas que prepara para comer en casa. A su vez, normalmente mantiene un diálogo muy fluido con sus fans y suele compartir con ellos sus experiencias del día a día, como así también tips y consejos. En este contexto, en las últimas horas decidió contarles sobre la “regla del 3,2,1″ para mantenerse saludable y tener un buen descanso.

Jimena Barón suele compartir en redes sociales varias de sus recetas favoritas para una alimentación saludable (Foto: Instagram @jmena)

En la previa del estreno de su tema “El amor de mi vida” junto a Ulises Bueno, el miércoles la intérprete de “La cobra” aprovechó su tiempo en casa para compartir con sus seguidores algunos tips de cara al verano para afrontar las altas temperaturas. “Se acerca el calor, va, se acerca no, ¡llegó el calor! Es época, es momento, es un gran momento para decir ’me pongo las pilas y arranco’. ¿Qué hay que hacer? ¡¿Qué hay que hacer?!”, reflexionó Barón y dio un consejo clave: “Hidratate, agua, ¿recuerdan?”. En este sentido, aseguró que va con su botella “a todas partes”.

“No es lo mismo el mate. ‘Yo tomo un montón de jugo, teréré...’. Un día le pregunté a un médico: ‘¿Es lo mismo si me tomo un litro de mate?’, y me contestó esto: ‘Si vos te bañaras en mate, ¿te sentirías igual de limpia que cuando te bañas con agua normal? No, pues no es lo mismo’”, explicó la cantante y enfatizó en la necesidad de mantenerse hidratado bebiendo agua.

Jimena Barón compartió la "regla 3,2,1" para comer, beber agua y usar la tecnología antes de ir a dormir (Foto: Captura de video / Instagram @jmena)

En esta misma línea, la ex Casi Ángeles decidió compartir una información que leyó días atrás y le pareció “interesante”. ¿De qué se trataba? De la “regla del 3,2,1″. “Tres horas antes de dormir, hay que comer para hacer la digestión y dormir mejor; dos horas antes, cortás el agua porque sino te pillás a la noche”, explicó. “Y una hora antes [de dormir] cortás la tecnología. Ojo con el 3,2,1, dato, lo tiro”, sentenció y probablemente varios de sus fans tomaron nota.

Jimena Barón contó cómo vivió en carne propia el paso del huracán Milton: “Muy asustados”

A principios de octubre, Jimena Barón organizó un viaje mágico con su hijo Morrison ‘Momo’ Osvaldo, su madre Gabriela y su hermana a Disney. Todo empezó de la mejor manera, pero inesperadamente los planes fueron truncados por la inminente llegada del huracán Milton a Florida. La familia tuvo que correr al supermercado para comprar provisiones, llenar el tanque de nafta y acondicionar la casa que alquilaron en Orlando para afrontar el ciclón.

Jimena Barón compartió en sus historias de Instagram el minuto a minuto de la situación y, si bien tomaron todos los recaudos y siguieron las indicaciones, eso no evitó que sintieran miedo y preocupación. Una vez que pasó la tormenta, decidió relatar cómo atravesó el paso del huracán y aseguró que fue “muy fuerte” lo que vivieron durante la noche del miércoles 9 de octubre. “Confiábamos en que todo iba a estar bien, pero la incertidumbre de la naturaleza fue una experiencia tremenda”, reflexionó en un texto que compartió en sus historias de Instagram.

Jimena Barón contó cómo vivió el paso del huracán Milton en Orlando (Foto: Instagram @jmena)

“Tuvimos mucha suerte de que no nos haya pasado nada. Gracias a Dios, que tanto rezamos, y gracias a toda la gente que nos llamó y escribió constantemente para hacernos el aguante mientras pasaba este huracán por arriba”, sentenció. Una vez que las autoridades lo permitieron, salieron de la casa y antes de volver a Buenos Aires, la cantante sorprendió a su madre con un regalo: unos días de sol, pileta y playa en Punta Cana.

