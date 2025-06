Jimena Barón y Matías Palleiro: de una cita fallida al nacimiento de Arturo, su primer bebé juntos

Oficialmente, Jimena Barón es mamá por segunda vez. Este sábado 14 de junio se confirmó que la actriz dio a luz a Arturo, su segundo hijo y el primero junto a su pareja Matías Palleiro. A lo largo del embarazo, la artista compartió en sus redes sociales distintas postales de la dulce espera e incluso las remodelaciones que hizo en su casa para armar el cuarto del bebé.

“Mi sueño siempre fue tener una familia. Una mía. Me tocó trabajar duro para esta revancha, pero finalmente acá estamos. Bebito lindo, vas a sellar esta familia haciéndola más feliz aún. Vas a hacer papá a Matías, hermano a Momo y a mí, mamá otra ve z, que nada me gusta más en la vida que ser mamá, ahora tu mamá“, escribió emocionada en sus redes sociales Barón tras la confirmación del embarazo, a fines de 2024.

Jimena Barón y su primer hijo, Momo, formaron una familia ensamblada junto a Matías Palleiro y ahora, el pequeño Arturo

Matías, de perfil más bajo, también escribió en sus redes: “Felicidad absoluta. Te quiero infinito, Jimena. ¡Qué ganas de vivir esto juntos! Como dicen los viejos, ‘somos un equipo’. El mejor equipo”.

Cómo nació el amor entre Jimena Barón y Matías Palleiro

Jimena Barón en el escenario de Villa María acompañada de su pareja

Jimena Barón y Matías Palleiro se conocieron a través de Instagram en el verano de 2021 . La primera cita fue desalentadora y hace un tiempo la actriz y cantante compartió detalles con sus seguidores. “Primera cita fallida. Tal vez fue la peor cita que tuve; me hablabas poco, casi te hice una entrevista. Llegó el momento de pedir comida y me contaste que no comías casi nada, solo carne, papa, arroz, y verduras, prácticamente ninguna. Dios mío. OK. Le intento poner onda, ¿pedimos tragos? Y me dice: ‘Yo me tomo solamente uno porque en un rato me tengo que ir a hacer una resonancia magnética’. ¡Eran las 10 de la noche! Yo no lo podía creer. Me dejaste en casa, yo me había medio disfrazado de oficinista porque me di cuenta de que eras muy formal y prefería encajar rápido. Di por hecho que la noche quedaba ahí, en el formalismo absoluto, vos yéndote a tu resonancia y yo de mal humor y sola en casa. Insólito. ¿Para qué vine? Te saludo, ya medio mala onda en el auto, y me besás inesperadamente. Yo, que prendo más rápido que un fósforo, agarro viaje feliz y pienso: ‘Ya fue, este pibe no va a hacerse la resonancia’. Frenás la pasión y me decís: ‘Bueno, che, me tengo que ir’. Subo a casa odiándote, en todo sentido. Fracaso absoluto. Esto no va a funcionar. Tal vez fue la peor cita que tuve. Sí”, relató Jimena divertida.

Jimena le dio otra oportunidad y, a partir de allí, todo fluyó. En esos primeros meses, el romance fue a escondidas hasta que se animó a contar algunas cosas, siempre sin dar el nombre real del caballero. Lo llamaba Señor del habano.

En marzo de 2024 cumplieron tres años juntos y Jimena volvió a hacer pública una carta que le escribió a su pareja, a corazón abierto: “Tres años más tarde andamos festejando nuevamente nuestro aniversario, celebrando que la vida nos cruzó y que, a pesar de no necesitarnos, porque nuestras vidas ya eran re lindas, elegimos estar juntos. El amor es una cosa y los vínculos y la pareja, otra. El amor es impulsivo, inexplicable, mágico. Los vínculos son un trabajo que hay que entender, son una construcción. Creo que nos confundieron bastante diciéndonos cosas sobre los vínculos que hablan en realidad del amor, que es fácil y hermoso, no como los vínculos”.

En el mismo posteo, Barón luego se puso más reflexiva: “Para un vínculo sano, fuerte y gratificante hay que trabajar mucho,todo el tiempo hay que trabajar. Hay que tener mucha humildad, porque gran parte del trabajo es reconocer cosas propias no tan lindas y tener la voluntad de cambiarlas. Hay que tener valentía para mostrar las partes rotas que nos hacen sentir expuestos y hay que confiar en que la otra persona va a tratarlas con cuidado y no las va a romper más. El amor es absoluto, pero los vínculos van rotando, no existe ese 50/50; los vínculos son a veces 20/80, a veces 40/60, y a veces todo vos y el otro nada y viceversa, porque no se puede, porque pasan cosas, porque la vida no es fácil y entonces uno banca al otro o es bancado porque pronto va a volver a cambiar. Así es la vida. A veces hay euforia, a veces es aburrido, a veces hay proyectos nuevos, a veces nada, a veces dudas, a veces pasión y a veces cansancio. Matías es mi casa, donde yo siento todas estas cosas . Yo no quiero irme, quiero trabajar, quiero mejorar y quiero compartir todo con él ”, expresó, marcando la diferencia con sus anteriores relaciones. Incluso, muchos de sus seguidores entendieron el mensaje como una indirecta para Daniel Osvaldo, cantante y exjugador de Boca Juniors y padre de su hijo Morrison.

La relación creció y apostaron a la convivencia. Jimena se animó a dar ese paso cuando estuvo segura de que Matías y su hijo Morrison, habían logrado un vínculo de amor. Con la familia ensamblada, el camino para seguir creciendo se extendía hacia un futuro prometedor. “Ahora, además de ser la cantante que siempre soñé y tener el hijo también de mis sueños, tengo alguien que siempre está, me espera cuando vuelvo, me acompaña, me quiere ver crecer y me dice cosas lindas. A veces, cuando una le cierra el telón al corazón, la vida se manda la sorpresa del siglo. Me destapaste un sueño que tenía ya rancio y abandonado . Ojalá Dios quiera... No me voy a hacer la capa en relaciones, pero hoy celebro mi aniversario con una persona espectacular, que me respeta, me cuida, me acompaña y me quiere mucho”, compartió Jimena en sus redes.

Jimena Barón compartió con sus seguidores el día a día de su segundo embarazo (Foto: Instagram @Jmena)

Durante los últimos nueve meses, Barón le contó a sus más de seis millones de seguidores cada etapa del embarazo. Fiel a su estilo, natural, espontánea y divertida, mostró sin filtros la cara más real de la maternidad que incluyó cambios físicos, ejercicios de pilates, antojos, reflexiones y mucho humor. Este sábado, la llegada de Arturo marca una nueva etapa en la vida de la pareja, y los fanáticos de la artista esperan que Barón se muestre igual de trasparenté durante los primeros meses de su bebé.