Jimena Barón se emocionó hasta las lágrimas por un tierno regalo de su hijo

Durante mucho tiempo, Jimena Barón estuvo ausente de las redes sociales. Por meses, la cantante se desconectó de los medios y de Internet para pasar un tiempo de tranquilidad y reflexión en familia. Sin embargo, desde su regreso, su actividad creció más que nunca.

La hoy jurado de La Academia disfruta de compartir muchas postales de su intimidad. Desde un apacible momento tomando mate en su casa hasta una foto muy producida, son varios los posteos que se ven en su Instagram y que logran grandes cantidades de Me Gusta y comentarios.

Pero esta vez, la artista dejó de lado las fotos y la producción para mostrar un tierno momento que vivió junto a su hijo. En el piso de su departamento, encontró una carta escrita por Momo.

El regalo de Momo que emocionó a Jimena Baron hasta las lágrimas

“Mamá, te amo mucho. Ojalá fueras invencible para enseñarme toda la vida”, escribió el pequeño Morrison. Al verla, Jimena se emocionó hasta las lágrimas y compartió una historia de su reacción en el momento de leer la carta.

“Les dejo este momento mágico y real que a veces dejamos fuera de las redes”, escribió la cantante debajo de un video donde se la ve fundirse en un abrazo con su hijo y muy emocionada. “Me hacés llorar. Ay, hijo, yo no siempre me siento la mejor mamá del mundo, entonces me emociona”, le respondió a Momo.

LA NACION