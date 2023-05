Jimena Barón vivió un violento episodio a la salida del programa de Fer Dente: “Fue espantoso”

escuchar

El jueves, Jimena Barón fue a Noche al Dente (América) en donde cantó en vivo, habló sobre su vida personal e hizo un breve repaso por su carrera artística. La velada pasó entre risas, música y, sobre todo, mucha diversión. Sin embargo, la noche dio un giro inesperado cuando, a la salida del canal, tuvo un violento encuentro con diversos noteros y periodistas que se encontraban en la puerta esperándola para obtener algunas declaraciones. Una vez en su casa y ya finalizado el episodio, la artista realizó un duro descargo en las redes sociales. “Fue espantoso”, aseveró.

El descargo de Jimena Barón tras vivir un violento episodio al salir de América

Finalizado el programa, el cual se filmó en vivo, y ya en la comodidad de su casa, Jimena Barón decidió compartir con sus miles de seguidores el mal momento que vivió en la puerta de los estudios de América. Tras aclarar que su experiencia con Fer Dente fue “hermosa”, expresó: “Fue una locura lo que pasó a la salida. Una locura total que no sé si recuerdo que me haya pasado en algún momento”.

“Yo freno siempre a dar notas, intento respetar el laburo de la persona que viene a hacerte una entrevista no pactada pero que está esperando para hacerte preguntas. Eran las 00:15 de la noche, y yo sabía que en casa Momo (su hijo de 9 años, fruto de su relación con Daniel Osvaldo) estaba despierto y que no se iba a dormir hasta que yo llegue. Yo me levanto a las siete de la mañana para llevarlo al colegio. Estaba muy sorprendida de que haya tantas cámaras, les dije con mucho respeto que yo freno siempre pero que realmente esta vez tenía que rajar a casa para resolver que se duerma mi hijo, para levantarlo a la mañana siguiente y que vaya al colegio con más horas de sueño”, contó.

Jimena Barón junto a Morrison "Momo", fruto de su relación con Daniel Osvaldo Instagram: @jmena

“Y ahí empezó la locura total”, expresó. Y continuó: “De repente la buena onda se convierte en que me empiezan a pelotudear y a decir ‘¿ay, qué querés, hablar de tu música?’, ‘si hablamos de tu música frenás’. Todo un maltrato, un nivel de violencia”.

Sobre la misma línea, detalló que, después de seguirla y de no aceptar un no como respuesta, le pegaron un codazo en las costillas a una de las integrantes de su equipo, los noteros se dispusieron a golpear el auto que la llevaría a su casa y que incluso llegaron a abrirle las puertas del vehículo. Tal fue la gravedad de la situación, que aseguró que quien estaba detrás del volante, una vez la dejó en su casa, volvió a América para presentar una denuncia.

“Esto lo cuento únicamente porque amarga una noche que estaba buenísima, y porque no sé si van a seguir boludeándome en los programas”, explicó. Y sumó: “Claro está que uno va a un programa como el de Fer (Dente) porque uno busca programas en donde no te maltraten, porque hay muchos otros programas en donde si no hacés exactamente lo que quieren en el momento en que se les canta el or*o te tratan para la mi*rda”.

Por último, y volviendo a lo vivido, remató: “Una locura total. No sé qué ca**jo van a decir, pero fue espantoso lo que pasó. Estoy un poco hasta las pel*tas de ver cómo pueden maltratar a gente en televisión sin ningún problema. A minas que, en mi caso, están solas con un pibe haciéndose cargo. Les dije que tenía que rajar a casa porque estaba mi hijo despierto. Les chupa un h**vo. Estoy harta de ver cómo maltratan a minas porque sí, porque se les canta. Te pueden boludear porque son seis machos juntos y no pasa nada. Estoy hasta las pel**as”.

El mal momento que vivió Jimena Baron a la salida de América

Horas más tarde, desde Socios del espectáculo (eltrece) pasaron el clip del momento en el que los periodistas -incluyendo al cronista del magazine conducido por Rodrigo Lussich y Adrián Pallares- se agolpaban alrededor de “La Cobra” mientras ella les pedía que la dejaran pasar. Fue en ese momento que Santiago Riva Roy, quien estuvo en el lugar, le pidió disculpas a la ex Casi Ángeles.

