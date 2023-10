escuchar

Rata (1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

La estrategia aplicada al talento resultará muy productiva. Es tiempo de gratificaciones para la Rata gracias a los esfuerzos realizados hasta ahora. Se abren nuevos caminos y oportunidades laborales a través del contacto con personas influyentes. Un encuentro casual podría ser muy significativo en tu futuro profesional. Gracias a la madurez y experiencia adquiridas, tus propósitos se situarán en su verdadera perspectiva. Hay un giro alentador a favor del amor: una marcada sensibilidad te acercará a personas de gran afinidad que te ayudarán a poner en práctica tus planes. Amor correspondido.

Tendencia : ayuda inesperada, se resuelve una situación que te preocupa.

Búfalo (1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

Será una semana afortunada para el Búfalo en lo que respecta al dinero y la suerte estará de su lado. Lo importante será asesorarte para invertir de manera hábil y fructífera a largo plazo. Descubrirás nuevos ámbitos laborales donde podrás aprender conocimientos diferentes y adquirir valiosa experiencia profesional y humana. El amor te pedirá una actitud más descontracturada y positiva para llevar adelante la pareja. Organizar actividades novedosas para compartir o cambiar rutinas podría introducir la cuota de oxígeno que salve la relación. Una etapa de mucho trabajo interior que te hará derribar esquemas psicológicos.

Tendencia : Compartir más tiempo en familia.

¿Qué le depara al Búfalo en esta semana? Pixabay

Tigre (1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)

Comenzarás la semana con buenas novedades sobre asuntos que estaban pendientes. Un ingreso de dinero extra llevará al Tigre a alcanzar una posición de estabilidad económica y emocional. Gracias a la benéfica influencia de estos días, tu acción será positiva y ejercerás una fuerte influencia en el entorno. Será un período significativo en el cual podrás reconciliar tus deseos y necesidades con las actividades que realizás. Tal vez te acerques nuevamente a una vieja pasión, algo que siempre te gustó hacer. El romance ocupa un lugar importante, con la oportunidad de vivir amores más pasajeros que estables.

Tendencia : Ayuda inesperada, se resuelve una situación que te preocupa.

Gato (1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011. 2023)

Esta semana, el Gato contará con vitalidad y ganas de ponerse en movimiento y hacer varias cosas a la vez. Un período de renovación en cuanto al trabajo y lo personal. Algunas incertidumbres dentro del trabajo podrían afectar tu buen humor. Será importante no escuchar especulaciones, chismes o intrigas a fin de no alterar tu delicada sensibilidad. El deseo de estar y sentirse bien consigo mismo, servirá al Gato para acumular vitalidad. Aceptarás cualquier fórmula que brinde bienestar y belleza, como gimnasia, deportes, yoga, tai chi chuan o dietas sanas que aporten energía.

Tendencia : Cambio de look que beneficiará tu imagen y autoestima.

Dragón (1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024)

Activo, voluntarioso, transparente y crítico, el Dragón se muestra impaciente con quienes son perezosos. Muchas veces su impetuosidad oculta su corazón humanitario. Su pasión y perseverancia son muy valiosas y su energía puede ser arrolladora. En este período podrás aprender a aceptar los tiempos del otro. Madurarás en tu forma de llevar adelante las relaciones aprendiendo a ceder y a no demandar constantemente. Elegirás hacer cambios radicales o salirte de los esquemas en que has estado viviendo hasta ahora. Crecerás en este proceso y harás alianzas laborales y personales a través del entendimiento.

Tendencia : ver las cosas en su real dimensión.

Serpiente (1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025)

La Serpiente percibirá notorios cambios en su estado de ánimo gracias a la benévola energía que recibirá en estos días. En general, la Serpiente es más bien desconfiada y actúa con mucho sigilo. En estos días sentirás optimismo y mayor seguridad. Sabrás ocupar tu lugar y podrás avanzar hacia tus objetivos sin miedos, un misterioso proteccionismo actuará en tu vida y te alejará de los riesgos. Los asuntos económicos mejoran y llegan nuevas oportunidades de progreso. Encuentros sociales y románticos pueden surgir a raíz de tu participación en actividades culturales, educacionales o espirituales.

Tendencia : trabajar en equipo traerá grandes satisfacciones.

Caballo (1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014)

Una excelente predisposición positiva permitirá al Caballo enfrentar exitosamente las tareas laborales y generar interesantes proyectos. Inteligente, brillante orador y apasionado en sus convicciones, la vida social del Caballo será movida y tendrá la ocasión de volver a ver viejas amistades y recuperar sueños olvidados. Ideal para desarrollar tus habilidades de comunicador, viajar y destacarte en tu rol de sensual negociador. La buena incidencia que recibirá tu signo en estos próximos días señalan uno de los mejores momentos del año para transformar a tu favor cualquier tendencia negativa.

Tendencia : autoconfianza que favorece los vínculos afectivos.

El horóscopo de la semana para la Cabra

Cabra (1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)

Etapa ideal para reafirmarte en el campo del conocimiento realizando cursos, aprendiendo idiomas o participando en grupos de estudio. Los estudiantes Cabra tendrán grandes posibilidades de progreso así como quienes se dediquen a actividades intelectuales, educativas o relacionadas con la comunicación. Los más emprendedores hallarán la forma de perfeccionar sus conocimientos en pos de lograr mayores ingresos. El cansancio se hará notar en esta época del año. Una vida más sana y ordenada será muy beneficiosa para la salud de la Cabra y será ideal para realizar los ajustes necesarios en los hábitos cotidianos.

Tendencia : coraje ante los desafíos del amor.

Mono (1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016)

El Mono tiene por delante un tiempo de prosperidad material y algunas lecciones en cuanto a los afectos. Si bien esta semana algunas cuestiones podrán sufrir demoras, encontrarás placer en tu trabajo y disfrutarás de cada actividad que realices. Recibirás beneficios, alguna mejora y si estás buscando empleo tendrás muchas chances en estos días. Es posible que logres concretar algún interesante negocio o cumplir un objetivo material largamente esperado. Pero deberás evitar las reacciones impulsivas, aunque las circunstancias te muestren costados molestos. Atención a los desbordes emocionales.

Tendencia : no es tiempo de ir de rama en rama, el cuerpo reclamará descanso.

Gallo (1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017)

Este período tiene cosas positivas para aportarle al Gallo. Sentirás que ha llegado el momento de avanzar. Tu confianza permitirá acelerar los proyectos mientras resuelves algunos conflictos. No permitas que acciones de terceros provoquen un impacto negativo en tus propósitos: tu fortaleza puede ser puesta a prueba y será importante no ceder ante las provocaciones. Vencerás obstáculos si lográs concentrarte y evitando alimentar pensamientos negativos. Algún asunto del pasado no resuelto, te podría aislar, de modo que será imprescindible limpiar el corazón de tal sentimiento.

Tendencia : sanación, purificación y bienestar.

El horóscopo del Perro

Perro (1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018)

Esta semana el Perro podrá organizar y planificar su presupuesto de cara al futuro. Se trata de un período apto para meditar sobre tus aspiraciones y necesidades. Llega la hora de tomar decisiones con respecto a los objetivos y metas que deseás alcanzar. Tomarás conciencia de la íntima ligazón que existe entre el cuerpo y los estados emocionales, lo cual te permitirá avanzar en la senda del desarrollo integral y armónico. Las relaciones encontrarán muchos motivos para compartir y disfrutar. El Perro posee la tendencia a establecer vínculos estables y duraderos y le cuesta estar solo. En esta etapa encontrarás contención y reposo en la pareja.

Tendencia : elegir bien dónde mostrar tu lado más manso y dónde tu costado más aguerrido.

Chancho (1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)

La vida profesional y la economía tienden a mejorar en la vida del Chancho. Será positivo para cerrar acuerdos, negociar y firmar. Se viene un período de apertura en el que podrás multiplicar contactos y relaciones. Será una etapa de gran vitalidad para el Chancho que renovará sus energías y estará activo, comunicativo y con ganas de iniciar cosas nuevas. Propicio para explorar tus inquietudes y habilidades, lo que te permitirá evolucionar y escalar posiciones. Se pondrán en movimiento recursos internos y una gran intuición que te ayudará a ver claro dónde está el amor. Excelente posición para la creación artística, la inspiración y el encuentro amoroso.

Tendencia : no desatender cuestiones de salud.