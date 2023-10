escuchar

En el último programa del Bailando 2023 (América) hubo una fuerte polémica entre Zaira Nara, que este año estuvo en el streaming, y las participantes Coti Romero y Charlotte Caniggia. Sin saberlo, la ofensa a la modelo, quien renunció de su participación en el certamen, generó otro escándalo a pocos días de que Juana Viale vuelva a las tradicionales mesas con nuevos invitados. Ahora, una de las figuras que estaba programada para grabar el primer programa de la temporada se dio de baja y el productor Nacho Viale debió maniobrar.

Este año, Zaira Nara ocupó un lugar central en el certamen conducido por Marcelo Tinelli. No solo acompañó a su amigo, el estilista Kennys Palacios, sino que también reemplazó a Carolina ‘Pampita’ Ardohain y debutó como jurado. Su participación dio que hablar y se quedó de manera permanente como integrante del streaming gracias a sus intervenciones que generaron contenido para el show.

Pero todo llegó a su fin luego del exabrupto que tuvo Coti Romero al referirse a ella. En el programa del miércoles, la correntina contó algo que le había dicho Charlotte, y que según ella, Zaira se habría posicionado en el medio a costa de una conducta de índole sexual.

“A partir del día de la fecha no continuaré formando parte del streaming en el programa Bailando por un sueño”, escribió la modelo en su cuenta de X (antes Twitter). Luego añadió: “Jamás imaginé que participantes de este espacio, donde he puesto mucho cariño y dedicación, me hayan injuriado como lo han hecho”.

La polémica continuó y este jueves por la noche abordaron el tema desde LAM (América), donde también dieron a conocer otro escándalo en otro canal.

“¿Qué pasó recién? Estaba entrando al canal y me llaman de eltrece. Escándalo total”, introdujo Ángel de Brito y luego agregó: “Mañana se graba el debut de Juana Viale, que sale el domingo, y el programa de Mirtha que sale el sábado. Se acaba de bajar una de las invitadas del programa de Juana, el cual se graba a las 11 de la mañana. Un programa que se viene preparando hace mucho tiempo. Se termina bajando por todo este conflicto: Charlotte Caniggia”.

La participante del Bailando, la cual habría originado estos dichos, dejó plantada a la conductora y hasta el momento no salió a hablar sobre la declaración de Coti. De Brito dio detalles: “Juanita ayer dio un montón de notas y dijo que iba Charlotte. Pero bueno, se acaba de bajar. El representante habla con la producción y dice Charlotte se acaba de bajar. No va por este escándalo. No quiere contestar sobre este tema y es obvio que si va a un programa le van a preguntar”.

En ese momento, Maite Peñoñori acotó: “Charlotte es ‘bajadora’ serial”, en relación con la cantidad de veces que la modelo canceló una entrevista.

Charlotte Caniggia, en el medio de la polémica con Zaira Nara Prensa América

En el lugar de Charlotte estará la periodista Luciana Geuna junto al músico L-Gante, el actor Luciano Cáceres y el conductor Darío Barassi. El programa conducido por Juana se emitirá este domingo a las 13.45 horas por eltrece.