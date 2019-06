Jimmy Cobb: "No me di cuenta de que iba a ser tan buen álbum"

Enrique Alberto Fraga SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 23 de junio de 2019

Oriundo de Washington, el baterista Jimmy Cobb había conocido a Miles Davis mientras frecuentaba los clubes de la calle 52 de Nueva York. Ingresó a la formación de Davis luego de que el trompetista tuviera una acalorada discusión con Art Taylor, por entonces su baterista, en medio del escenario. En 1958, grabó con él Jazz Track, en un momento en que Davis empezaba a ser considerado un músico distinto.

Colaboró con su discografía hasta 1963, en recordados trabajos como Porgy and Bess, Sketches of Spain y Someday My Prince Will Come, además del mítico Kind of Blue.

Cobb tiene hoy 90 años. Desde su departamento en Nueva York, atendió telefónicamente a LA NACION revista y recordó aquellas sesiones de grabación que marcaron su carrera.

En 1959, además de participar de la creación de Kind of Blue, Jimmy Cobb grabó en el genial disco Giant Steps, de John Coltrane

¿Por qué Kind of Blue fue un disco tan exitoso?

Bueno, hizo algo que cambió la forma en que se venía tocando jazz en aquel entonces. Antes los músicos de jazz interpretaban canciones que tenían un montón de acordes. Hacían aquellas canciones que le gustaban a todos, tocaban muchas melodías de shows como las de Richard Rodgers. De repente, Miles apareció junto con Gil Evans y Bill Evans, quienes lo impulsaron a tocar de la manera en que lo hizo en Kind of Blue. Fue una manera distinta de hacer jazz.

¿Cuál es su composición favorita?

Si tengo que elegir, creo que "Freddie Freeloader" es la que más aprecio, porque es un blues, porque así solíamos tocar antes de que la música cambiara de la manera en que lo hizo. Es el tema que más se acerca al estilo que tocábamos antes. Pero me gusta todo lo que hay en el disco, todas las canciones. Cuando lo vuelvo a escuchar hasta el final, siempre estoy listo para más. Creo que eso fue lo que enganchó a la gente. La primera vez que lo escucharon, les gustó y siempre quisieron un poco más.

¿Todavía escucha el álbum?

Sí, por supuesto. Realmente no me di cuenta de que iba a ser tan bueno.

¿Cuándo tomó conciencia de esto?

Fue ganando premios todos los años. Cuando vi cuántos ejemplares se vendían todo el tiempo, a lo largo de los años, ahí fue cuando tomé conciencia de que había sido algo grande.

¿Qué sentimientos le provoca a 60 años de su grabación?

Lo mismo que sentí la primera vez que lo escuché. Es lo que pasa con la buena música, te transporta hacia el primer momento.

¿Cómo lo recuerda a Miles Davis?

Miles Davis fue mi amigo. Solíamos andar juntos, tocar música juntos. Es así como lo recuerdo.

¿Y cómo recuerda al resto de la banda, Coltrane, Evans...?

Éramos todos amigos, nos queríamos. Tocamos juntos un montón. Nos respetamos los unos a los otros. Eso es todo lo que puedo decir, que nos queríamos y respetábamos.

¿Piensa en todos los años que han pasado?

Por supuesto. Soy el único miembro del grupo que sobrevive y mantengo hermosos recuerdos.

¿Todavía toca la batería?

¡Sí! Todavía toco.

¿Con su mismo estilo?

Sí. El mismo estilo de siempre.