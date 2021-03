Jonatan Viale: “Más que un Gobierno de científicos es de mentirosos”

Jonatan Viale comenzó +Realidad, su programa de LN+, con un duro editorial sobre ‘el gobierno de científicos’, que el presidente Alberto Fernández afirmó que era su equipo hace un año. El conductor apuntó a las reacciones sobre el lanzamiento del libro de Mauricio Macri, la convocatoria a la quema de libros de Beatriz Sarlo y al pedido de Justicia que siempre hacen desde el oficialismo.

“Hace un año, el Presidente dijo que este era un gobierno de científicos y no de CEOs. Alberto (dijo): ‘Somos un gobierno de científicos’. Con el mayor de los respetos, no parece ser la ciencia el eje rector del gobierno, sino la mentira y la hipocresía. Por momentos, más que un gobierno de científicos parece ser un gobierno de mentirosos”, apuntó el periodista.

“Nos venden la democratización de la palabra; nos venden pluralismo; nos venden amplitud; nos venden diversidad; pero mandan a quemar los libros de Beatriz Sarlo y a prohibir los libros de Mauricio Macri”, sostuvo.

El Editorial de Jonatan Viale en LN+: "¿Gobierno de científicos o gobierno de mentirosos?"

Sobre la decisión de la librería Sudestada de graficar un tomatazo sobre la portada del libro de Macri, señaló: “¿Hay algo más reaccionario que prohibir un libro? ¿Hay algo más fascista que censurar un libro? Venden progresismo, pero son profundamente retrógrados. Esto también es parte del relato”.

“Hacerte creer que son democráticos, tolerantes, que disfrutan escuchando todas las voces, pero en el fondo el kirchnerismo tiene un espíritu profundamente autoritario. Hay un alma oculta, censora, controladora, vigilante”, afirmó.

“Tiene una concepción stalinista del poder. Una y otra vez se comportan como una policía del pensamiento; ellos te dicen qué se puede leer y qué no se puede leer. Ellos te dicen qué se puede escuchar en radio y qué no se puede escuchar, qué canales mirar y qué canales forman parte del eje del mal. Acordate del Nodio, el observatorio de medios”, recordó.

“Cuando te digan que son democráticos no les creas, es humo. Son profundamente autoritarios. No les gusta la disidencia; no les gusta la crítica; le encanta el pensamiento único”, indicó. Agró, además, que “venden pluralidad de voces, pero censuran libros. Se quejan del lawfare, pero nombran camarista al abogado de Cristina (Kirchner)”, dijo.

“Cuando te digan que quieren una Justicia libre, independiente, sana, fuerte, robusta y sin presiones políticas no les creas, es humo. Quieren una Justicia que dependa de Cristina”, sintetizó y agregó que este “no parece un gobierno de científicos, parece un Gobierno de relatores; de mentirosos”.

LA NACION