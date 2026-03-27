El mensaje de Tini Stoessel para Ricky Martin por el lanzamiento de su canción juntos

Martina “Tini” Stoessel cumplió su sueño al realizar una colaboración con Ricky Martin en uno de los hits más conocidos del artista puertorriqueño, “Vuelve”. El sencillo fue estrenado por primera vez en el año 1998, y formó parte del álbum con el mismo título que ganó el Premio Grammy a Mejor Álbum de Pop Latino un año más tarde. En la actualidad, este tema conocido por grandes y chicos se reversionó con la ayuda de la ex Violetta y el grupo mexicano Los Ángeles Azules.

Agradecida por esta oportunidad única, Tini no pudo evitar la emoción y, al compartir parte del videoclip en sus redes sociales, le dedicó unas sentidas palabras a Ricky Martin. “Que sueño cantar esta canción. Ya salió ‘Vuelve’. @ricky_martin, te admiro tanto, gracias por haber pensado en mí“, comenzó conmovida.

Tini Stoessel agradeció a Ricky Martin por convocarla para esta nueva versión de "Vuelve" (Foto: Captura de pantalla de Instagram @tinistoessel)

Y agregó: “@angelesazulesmx que honor que sean parte y estar compartiendo esto juntos. Espero que la disfruten mucho, lxs amo”. Rápidamente, el posteo se llenó de mensajes de personas de todo el mundo que la felicitaron por haber podido trabajar con uno de los mayores referentes de la música latina. “Como no va a pensar en vos si sos la mejor”; “Qué sueño estar escuchando esto” y “Todos a bailar y a gozar este clásico. #Vuelve. Gracias a ti por tu talento”, fueron algunos de los mensajes que se multiplicaron en comentarios.

Este hit llega en medio de un escenario complicado para Tini Stoessel, quien en las últimas semanas se volvió noticia por dejar de seguir en Instagram a Emilia Mernes. Según trascendió, las cantantes habrían decidido terminar su amistad después de “diferencias”. A su vez, en su apoyo, muchas otras mujeres de la música urbana y el mundo del deporte también comenzaron a dejar de seguir a la cantante entrerriana, lo que generó un revuelo que ocupó todos los titulares del país.

Los usuarios le recordaron a Tini su pelea con Emilia Mernes (Foto: Captura de pantalla de Instagram @tinistoessel)

Es por eso que, además de las felicitaciones, muchos otros fans le recordaron la polémica con distintos mensajes. “Mientras Tini la rompe, otras están tristes”; “La odian porque le tienen envidia de todo lo que logró”, “Es la reina indiscutida” y “La envidia las mató”.