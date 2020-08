Lanata se refirió a la marcha en distintos puntos del país contra el Gobierno Fuente: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 18 de agosto de 2020 • 00:54

El periodista Jorge Lanata opinó este lunes sobre la masiva manifestación que se realizó en distintos puntos del país en contra del gobierno de Alberto Fernández y fue contundente: "Es el costo de hacer todo a los empujones".

"No fue una movilización con una consigna unificada, lo cual creo que es bueno. La consigna central tiene que ver con la Justicia, pero también hay bronca por la indefinición de la extensión de la cuarentena. Este es el costo que el Gobierno tiene al haber metido leyes que no tenían nada que ver con lo que está pasando", dijo en diálogo con TN Central.

Además, agregó: "Había un compromiso del propio Gobierno cuando declaró la Ley de Emergencia de no meter leyes que no tuvieran que ver con el tema de la pandemia y sin embargo metió de todo. Creo que el costo de hacer todo a los empujones es un poco esto. Al Gobierno le preocupa porque de otro modo no hubieran atacado esta marcha como la atacaron".

El conductor de Periodismo para Todos (PPT), también se refirió a la extensión de la cuarentena hasta el 30 de agosto y remarcó que "ya nadie la está respetando". "Se ve mucha gente en la calle. Están hartos, uno no puede juzgar, por ejemplo, al comerciante o al mantero que sale porque está pasando hambre", sostuvo.

Cristina Kirchner

Sobre la situación judicial de la vicepresidenta de la Nación, Lanata dijo: "Hay algo que no podemos ignorar y es que el kirchnerismo ganó, la gente lo votó. Estamos hoy sufriendo los costos de eso. Cristina tiene una escarapela, ¿por qué no da un indulto, que sería un camino rápido, o lo hace porque no quiere reconocer que es culpable?".

"Se votó que la vicepresidenta de la Argentina, procesada, asumiera. Eso se votó", concluyó el periodista.