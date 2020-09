El periodista aseguró que "el poder" del presidente Alberto Fernández "está desgastado" Crédito: eltrece

20 de septiembre de 2020 • 10:51

El periodista Jorge Lanata estuvo invitado en La Noche de Mirtha (eltrece) y analizó el presente del país y el rol de Alberto Fernández en la toma de decisiones en medio de una cuarentena que ya llega a los seis meses de extensión.

"¿Por qué creés que los anuncios ya no se hacen presenciales?", le consultó Juana Viale. "Vos no podés hacer una ley que la gente no cumpla. Si vos seguís militando ordenes que nadie cumple, eso desgasta tu poder", contestó el periodista. "¿Está desgastado el poder del Presidente?", continuó Juana. "Sí, totalmente. Hoy para mi está gobernando más Cristina que Alberto, pero aún así no hay nadie que gobierne del todo. Cuando este Gobierno se armó, se hizo en base a lo que quería poner Cristina y lo que quería poner Alberto", afirmó Lanata.

"Es un quilombo, les cuesta tomar decisiones. Mirá lo que pasó esta semana con el tema del dólar, Guzmán dice que no van a poner un cepo y a las dos horas ponen un cepo", ejemplificó el conductor de PPT Box.

Profundizando sobre la desprolijidad en lo que respecta a los anuncios del Gobierno, Lanata aseguró que "no todo está premeditado" y "si fueran más inteligentes, los votaría".