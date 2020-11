Jorge Lanata explicó por qué Diego Leuco deja su programa en radio Mitre y contó quién lo reemplazará Fuente: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 9 de noviembre de 2020 • 11:05

Cuando Diego Leuco fue a hablar con las autoridades de Radio Mitre para comunicarles que ya no trabajaría más junto a Jorge Lanata en Lanata sin filtro después de siete temporadas ininterrumpidas, se desataron una serie de especulaciones que iban desde una pelea con el conductor o algún miembro del equipo hasta cuestiones de índole personal.

Finalmente, tanto Lanata como Leuco despejaron las dudas y contaron al aire las razones por las que, desde enero, seguirán caminos separados. "Es fácil imaginarse lo que pienso de Diego Leuco porque es la persona que me reemplaza cuando no estoy; él va a hacer otras cosas, seguro va a empezar a hacer tele. Y en algún momento, esto lo hablamos cuando nos juntamos en mi casa, nos volveremos a cruzar, porque este mundo es chiquito", contó Lanata durante la apertura de su programa.

"Hay gente que se decepciona cuando no hay quilombo", contó Diego Leuco Fuente: Archivo

En ese momento, Leuco le agradeció al conductor y a todo el equipo de Radio Mitre por tantos años de trabajo juntos, y reveló que, durante el fin de semana, mucha gente lo llamó para saber cuál había sido el problema: "Hay gente que se decepciona cuando no hay quilombo. Me llamaban para preguntar y cuando les decía que estaba todo bien, se decepcionaban. Yo ya había hablado con Jorge de que a fin de año dejaba el programa", aclaró Leuco.

"Fueron muchos años. Yo no recuerdo haber estado tanto tiempo en ningún lado", destacó Lanata. "Yo tampoco. Estuve en DDM (El diario de Mariana), pero no tanto tiempo", acotó el periodista, y añadió: "Estoy súper contento y además me quedo hasta fin de año".

Durante los veranos, el hijo de Alfredo Leuco era quien reemplazaba al conductor, frecuentemente de licencia por razones de salud o viajes, por lo que hacía varios años que no se tomaba vacaciones.

Sobre el final, Lanata contó quién lo reemplazará. "En enero se va a incorporar Gonzalo Sánchez, que trabajó en Clarín y Crítica de la Argentina. Con él estuvimos en China haciendo documentales y seguro ya lo conocen. Esta es la historia señores", finalizó el conductor.