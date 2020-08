Nicole Neumann recibió una chicana de Jorge Rial tras dar positivo en coronavirus

Nicole Neumann dio positivo de coronavirus y su resultado generó distintas reacciones. Muchos no olvidan que la modelo fue una de las personalidades que llegó a defender el concepto de "falsa pandemia", como Jorge Rial que le dedicó unas irónicas palabras de "apoyo" para el presente que atraviesa.

"Militó fervientemente con los grupos antivacunas y cuestionó el virus. Hoy dijo 'yo tomaba espirulina y jengibre y con eso pensé que.' Y no. Le mandamos obvio nuestra solidaridad y un abrazo", con desdén comentó el conductor.

Rial aprovechó el puntapié para repetir las afirmaciones de la modelo "en contra" de la pandemia y el virus, quien llegó a asegurar que se trataba de una fabulación. "Esto abre un debate piola sobre aquellos que hablaban de que esto no existía. Mucha gente que decía que no le tenía miedo al coronavirus y mucha gente irresponsable que hablaba de que el virus no existía, que era un invento de Bill Gates y que las vacunas te iban a inocular un chip para mantenerte controlado", lanzó entre risas irónicas.

"La decían la 'falsa pandemia' y, lamentablemente, el virus demuestra que existe y la cantidad de muertos y contagiados así lo dice. No es un invento ni una confabulación mundial y lo único que nos va a curar, para desgracia de ellos, es una vacuna", concluyó con severidad el periodista.

El positivo de Nicole

Este lunes por la mañana, la modelo y panelista confirmó que dio positivo por coronavirus. Días atrás había asegurado que alguien de su entorno- en referencia a la mujer que trabaja en su hogar - lo había contraído. A pesar de que la influencer estaba segura de no tener la enfermedad, el test arrojó lo contrario y en diálogo con Nosotros a la Mañana detalló: "No me lo esperaba. Cuando me enteré me dio pánico y me quedé encerrada un rato hasta que hablé con dos médicos y la pediatra de las chicas. Es algo que está pasando a nivel mundial. Yo pensé que no me podía pasar porque hago todo como lo tengo que hacer y más pero no importa nada, ni la clase social, ni el dinero que tengas, si te tiene que agarrar te agarra".