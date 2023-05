Jorge Rial publicó el parte médico de su internación y reveló detalles de su infarto

escuchar

A tres semanas del episodio cardíaco que sufrió en Colombia, por el que debió ser internado de urgencia en Bogotá, Jorge Rial volvió a compartir detalles de su estado de salud y compartió el parte médico.

“Infarto agudo de miocardio sin elevación. Choque Cardiogénico revertido, paro cardiorrespiratorio por 10 minutos”, puede leerse en el parte médico que Rial compartió esta tarde en una historia de Instagram. En la foto que el conductor difundió se observan detalles del estado de salud del periodista durante su internación en Colombia.

El conductor compartió con la foto con una escueto y contudente mensaje. “Hace tres semanas...10 minutos”, resaltó Rial, en relación a la duración del paro cardiorespiratorio que vivió.

El parte médico que compartió Jorge Rial

A principios de semana, el periodista ya había reparado sobre esta cuestión cuando este lunes sorprendió a sus compañeros en el estudio de Argenzuela (Radio 10) y reveló detalles de su salud. “Estuve muerto durante 10 minutos”, contó Rial.

Frente a sus compañeros el periodista brindó detalles de cómo vivió el episodio en el que se complicó su cuadro de salud durante sus vacaciones en Colombia. “Me atravesó una situación extrema que todavía trato de reconstruir. Nadie piensa que va a pasarle y me atravesó, primero el cuerpo. Ahora estoy haciendo las primeras salidas a caminar. Y, después, la cabeza, que me la rompió en mil pedazos. Nadie está preparado para morirse y, literalmente, fue lo que me pasó”, expresó Rial.

El conductor también reveló ante sus compañeros detalles del momento en que estuvo inconsciente. “Escuché la voz de mi nieto: ‘Dale, tata, dale’. Pasaron cosas que tengo que armar un rompecabezas, porque es muy fuerte. Hay algo, de verdad, yo lo vi y no fue desagradable. No perdí el miedo a la muerte, pero tengo una mirada completamente distinta. Lo único que me asustó y me desesperó fue lo que hice los últimos días, como ver películas con mi familia. Dije: ‘Esto no lo estaría haciendo’”, manifestó.

Y tras ello concluyó con un mensaje acerca de lo vivido: “La muerte no es dolorosa, es un lugar cálido. El dolor es el que dejás. Pero les quiero decir a todos que ese momento es absolutamente glorioso. Es lindo. Te atrae, te lleva, te absorbe, te llama”.

