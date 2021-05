Jorge Rial se quebró por el relato de Karina Gao: “La vida le gana a la muerte”

Karina Gao dio una entrevista virtual a TV Nostra (América) este miércoles por la noche y Jorge Rial no pudo contener las lágrimas al escuchar su relato sobre cómo atravesó el coronavirus. La chef de Flor de Equipo (Telefe) contrajo la enfermedad a comienzos de febrero cuando estaba embarazada de siete meses y tuvo que ser inducida al coma para recibir asistencia respiratoria.

TV Nostra: Jorge Rial se quebró al aire al oír el relato de Karina Gao

El periodista le confió a la influencer de cocina que siguió su historia muy de cerca y, luego de escuchar el relato de Gao, le consultó: “¿Podés creer lo que te pasó?”.

“Todavía lo estoy digiriendo. Es muy loco, porque en menos de dos meses pasé de casi morir a la vida a concebir vida. Es como que todavía no me está cayendo mucho la ficha”, afirmó Karina.

Además, reveló que a veces siente que está soñando. “Veo a Teo, que es el milagro de la vida y a veces me pongo a llorar y no lo puedo creer. Me pellizco y me pregunto si será un sueño, porque en coma soñás un montón de cosas. No me quiero despertar, porque esta parte es hermosa”, afirmó y aprovechó para agradecer el afecto que le hacen sentir a través de las redes sociales.

Karina fue mamá de Teo el 29 de abril, el mismo día en el que celebraba el sexto cumpleaños de sus mellizos Simón y Benjamín. Tenía una cesárea programada para el 30, pero comenzó a sentir malestares y su obstetra decidió adelantar el parto para evitar cualquier riesgo.

Karina Gao presentó a Teo Pietro, su tercer hijo. Instagram: @monpetitglouton

Rial hizo hincapié en una de las frases de la cocinera: “En coma soñás un montón de cosas”. Y le consultó si recordaba algún sueño que haya tenido durante su internación.

La autora de Bon appétit (Planeta) recordó tres: “Al principio tuve viajes muy locos, uno a Tailandia, donde yo nunca fui. Después tuve un sushi party porque mi obstetra no me dejaba comer sushi”.

En tercer lugar, Karina rememoró una pesadilla, pero que terminó con un final feliz. “Después tuve un sueño más feo, al final, soñé que mi marido fallecía. Yo me quedé viuda con los mellis y el bebé en la panza. Esa parte la soñé muy triste, y me resonaba mucho una canción que él siempre cantaba”, relató.

Y agregó: “Cuando me desperté estaba al lado mío. Yo me desperté con él diciéndome ‘ya está, estás bien, lo peor ya pasó'. Y cuando abro los ojos lo veo a él y digo: ‘Bueno, no me quedé viuda, él no se murió'. Y cuando yo abro los ojos él pensó lo mismo”.

Karina Gao junto a su marido Dominique, y sus hijos Simón y Benjamín. Instagram: @monpetitglouton

La también autora del blog de cocina Mon Petit Glouton, indicó que cuando ella estaba internada, su marido le había cantado esa canción y que mientras la entonaba “se empezaron a disparar todos los parámetros” en los aparatos que controlaban sus signos vitales.

Fue tal el impacto que esta acción tuvo en los indicadores médicos, que una enfermera ingresó a la habitación a ver qué estaba sucediendo. “Lo encaró a mi marido y le preguntó ‘¿Qué le hiciste?’ ‘Le canté’, le respondió él. ‘Bueno, no le cantes más’. Le prohibieron cantar”, reveló la cocinera.

Karina permaneció internada un mes en el Sanatorio Otamendi. Además de ella, se infectó su marido, Dominique “el Franchu” Croce y sus dos hijos. Antes de que la indujeran al coma, la influencer filmó un video desde la clínica y les contó lo que estaba pasando a sus seguidores.

El 2 de marzo pasado recibió el alta después de atravesar días en los que realmente estuvo al borde de la muerte. Y contó en sus redes: “Hoy hace exactamente 30 días de mi internación y, para mi sorpresa, ¡hoy es el mismísimo día de mi alta!”.

El momento en que a Karina Gao le hacían un monitoreo para saber cómo se encuentra su bebé

Karina agradeció haber recibido tanto amor y aseguró que se despertó “sintiendo amor”. Su relato generó sorpresa y mucha emoción en el estudio: se pudo ver a Rial muy emocionado.

Finalmente, la chef contó que la enfermedad no terminó en el alta y dio detalles de las consecuencias que dejó en su cuerpo, contra las que todavía está luchando. “Yo tuve mucha suerte en el sentido de que soy joven. Solamente se me atrofiaron un poco los músculos y tuve que hacer rehabilitación. Por la trombosis me tienen que inyectar heparina, sigo con ese tratamiento. Me llevó tres meses recuperarme y todavía estoy al 70%”, señaló.

Y enfatizó: “Hay mucha gente que sigue estando, meses, un año de rehabilitación. Esto no es joda, solo tenemos que colocarnos bien los barbijos, cuidarnos y lavarnos las manos”.

LA NACION