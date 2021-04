“Estoy embobada”, la cocinera Karina Gao fue mamá y compartió su alegría en las redes

En estos últimos meses, Karina Gao atravesó momentos difíciles tras haberse contagiado con coronavirus, por lo que tuvo que pasar varios días internada y en coma inducido con un cuadro grave; sus compañeros de Flor de equipo (Telefe) estaban muy preocupados tanto por su salud como por la del bebé que estaba en camino.

Poco a poco, la cocinera recobró su ritmo habitual desde su casa con los cuidados necesarios para preservar la salud de su tercer hijo que estaba en camino.

Así, a través de una story en su cuenta de Instagram, y a pocas semanas de haber recibido el alta, la chef confirmó la feliz noticia del nacimiento de Teo. “Efectivamente, hoy es el mejor día. Teo decidió no perderse la festichola. Estamos muy bien. Yo, dolorida. Así que descansando. Estoy completamente embobada con este bombón de 2,800 kilos”, escribió Gao sobre la feliz noticia. El bebé nació en la misma fecha en la que nacieron sus hermanos mayores.

La cocinera confirmó la noticia a través de una story en su cuenta de Instagram Instagram @KarinaGao

La flamante mamá contó que su hijo está sano y en la misma habitación con ella. “Y está con nosotros en la habitación, es la primera vez que tengo a un bebé conmigo así que no se imaginan la emoción. Mañana les hablo que tengo que descansar un poco”, finalizó, contenta.

Las primeras fotos del pequeño Teo Instagram @KarinaGao

En febrero pasado, Gao debió ser hospitalizada luego de contraer coronavirus. Su cuadro, que fue uno de los más graves de la farándula local, la obligó a superar dos semanas en coma farmacológico por una neumonía bilateral provocada por el Covid-19. Por esos días, la rutina de la familia se vio trastocada y, días después contó que sus padres fueron víctimas de discriminación durante su internación. Por ello, la noticia de la llegada del nuevo integrante de la familia viene a darles una bocanada de alegría después de un año difícil.

“Hola tíos virtuales de la comunidad. Soy Teo, alias #bebu3 y ya estoy listo para revolucionarle los días a mis papis”, presentó al pequeño la cocinera.

La cocinera narró cómo fue el nacimiento del su tercer hijo, Teo Instagram

“El parto fue de sueño, nunca me imaginé que un proceso quirúrgico podría resultar con tanto paz y amor. Cuando entré al quirófano, ya estaba todo el equipo esperándome. Me recibieron súper cálidamente, me sentaron y me calmaron (les confieso que tenia un miedo tremendo!) Y me abrazaron mientras me ponían la anestesia. Me preguntaron qué tipo de música me gustaba, pusieron play, y arrancó todo el recibimiento. Cuando estaba por salir bajaron la persiana y nos dejaron presenciar ese mismísimo momento”, contó.

“Vimos su primera expresión facial, escuchamos el primer llanto, le cortaron el cordón, y en seguida me pusieron en el pecho, todo esto con una canción de Eric Clapton de fondo: Wonderful tonight y en ese instante me enamoré de nuevo”, sintetizó.

La cocinera contó que Teo nació al ritmo de "How wonderful tonight" de Eric Clapton Instagram @Karina Gao

LA NACION