Silvina Escudero le puso los puntos a Toti Pasman por un comentario machista

Silvina Escudero se indignó con Toti Pasman este sábado por la noche en PH, Podemos Hablar (Telefe). La bailarina estaba relatando detalles del encuentro a solas que tuvo con Luis Miguel cuando el periodista le consultó si al haber cenado con su ídolo no debería haber estado dispuesta a tener relaciones íntimas con el cantante y ella le puso los límites en vivo.

“Si vas a una cena con tu ídolo, ¿no tenés que estar dispuesta a un ‘tercer tiempo’?”, le preguntó el periodista a la panelista de Los Mammones (América) en referencia a que si aceptó una cena con el intérprete de “Suave” eso significaría que tendría que haber estado de acuerdo con querer tener otro tipo de intimidad con el artista.

La consulta generó le indignación a Escudero, quien respondió: “No, para nada”. Y continuó: “¡Pará! Yo te requiero, pero…”, intentando hacerle notar a Pasman que se estaba desubicando.

Silvina Luna cruzó en vivo a Toti Pasman en PH

Pero este, en lugar de terminar con el tema, sostuvo: “Es obvio. Luis Miguel invita a una bomba a cenar”. La bailarina, hermana de Vanina Escudero, mantuvo la calma e intentó hacerle ver al periodista deportivo la visión machista que estaba teniendo. “Yo te requiero, pero lo que vos estás diciendo estás pisando la banquina. Que un hombre me invite a cenar, cualquiera fuere, sea Luis Miguel, el Presidente o quien sea, no implica más que una cena”, resaltó.

Y agregó: “Uno va a comer con alguien y después si hay chispazos con esa persona y quiere que pase algo más, o querés darle el teléfono, eso ya es otra cosa”.

El cachetazo de Andrea Politti a Toti Pasman

Este no fue el único momento en que Pasman protagonizó un momento tenso con los invitados de PH este sábado. Andrea Politti fue otra de las famosas que participaron del programa de Andy Kusnetzoff y, en un momento, el periodista deportivo elogió su trabajo y asumió haberse ratoneado con una escena suya en la película El amor menos pensado, también protagonizada por Ricardo Darín y Mercedes Morán.

“¿Usted tuvo fantasías viéndola actuar a Andrea?”, le consultó el conductor a Pasman. Y este respondió: “Me calentó esa escena, me encantó porque la hicieron muy bien”. Frente a esta revelación, Andy quiso saber qué le pasaba a Politti frente a una confesión de este tipo.

Toti Pasman y Andrea Politti rememoraron una escena de la película El amor menos pensado

“Es un laburo que disfruté mucho. Me llamaron y me dijeron que era solamente para una escena de una película con Mercedes y Darín... Les dije que sí y me mandaron la escena y me reí (leyéndola), cosa rara”, recordó ella poniendo el foco en su trabajo. Y agregó: “Desde que fui a hasta que terminé, que habrá sido dos días de filmación, me sentí como que volví a abrazar mi profesión de actriz”.

“Pero se calentó Toti, ¿qué hacemos con eso?”, retomó el conductor del programa, a lo que el periodista agregó que los personajes de Darín y Politti se habían conocido por Tinder y que cuando la vio él estaba recién separado.

“¿La podemos recrear un poco con Toti y Andre?”, pidió Kusnetzoff. “No podemos por la pandemia”, sostuvo Andrea. Luego le advirtió a Pasman: “El personaje lo puedo hacer, pero mirá que es un poco sacada la mina”. A lo que el periodista respondió: “No pasa nada”. “Si tenés que cachetearlo, cachetealo”, habilitó Kusnetzoff. Y Pasman confió: “Es el sueño del pibe, te juro”.

La actriz y el periodista recrearon la escena con bastante soltura y Toti advirtió que les faltó el remate en el que la actriz le pegaba a Darín. “Lo quiere, lo quiere, lo está pidiendo a gritos, Andrea”, señaló el conductor. “¿Vos querés que yo te pegue?”, chequeó la actriz con el periodista. “Quiero que me digas las chanchadas que le decías a Darín”, le respondió él.

Silvina Escudero, Andrea Politti, Toti Pasman y Santiago Artemis fueron los invitados a PH este sábado 21 de agosto Captura de TV/ Telefe

Andrea se arremangó la camisa y le advirtió al periodista que no podía pegarle en la mejilla izquierda como la escena original porque tenía el micrófono. Entonces, se acercó al oído derecho de Pasman, le susurró unas palabras, lo agarró de las solapas del saco, le masajeó hombros y lo sorprendió con una sonora cachetada.

Las risas y aplausos estallaron en el estudio, y mientras Silvina Escudero resaltaba que el golpe había sonado fuerte, Politti cerró, entre risas: “Tremenda piña. ¡No a la violencia!”.

LA NACION