Jorge Rial estalló contra uno de sus vecinos y mandó una fuerte advertencia: “Ya lo denunciamos”

En medio de la situación de los carpinchos en Nordelta, Jorge Rial se metió en la polémica y reveló que padece un insólito conflicto con sus vecinos en el barrio de Belgrano.

El periodista utilizó sus redes sociales para hacer una denuncia pública sobre los animales que viven al lado de su casa, y le pidió al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que tome cartas en el asunto.

Desde hace algunos meses el conductor muestra en su cuenta de Instagram que padece los ruidos de sus vecinos, y anoche decidió expresar su hartazgo en Twitter: “Ustedes se quejan de los carpinchos; tengo un vecino con gallinas y gallos en el jardín que no paran de romper los huevos desde las tres de la mañana”.

El exconductor de TV Nostra hizo una denuncia pública sobre un conflicto con sus vecinos Twitter @rialjorge

“Zona residencial, no en medio del campo. Ya lo denunciamos a @gcba pero ni bola. Si no hay una vereda para romper no les importa”, aseguró. En febrero último ya había descargado su enojo en sus stories: “A las 6.30 AM, un gallo canta todos los días; todos los días, todos los días”.

El periodista ya había manifestado quejas por los animales que viven al lado de su casa: gallos y ovejas Twitter @rialjorge

En aquel entonces el periodista atravesaba el aislamiento junto a su esposa, Romina Pereiro, tras dar positivo en Covid-19. Sin embargo, ahora comentó que el problema empeoró, porque no solo lo despiertan al alba, sino también a cualquier hora del día.

Jorge Rial mostró algunas rincones de su casa de Belgrano a lo largo de la pandemia de coronavirus Instagram @jr

Recordemos que Rial vive junto a su mujer en una casona de Belgrano, y el año pasado dejó ver algunos ambientes del interior cuando condujo Intrusos desde su hogar, por la pandemia de coronavirus. La casa está decorada con obras de arte, y cuenta con un espacio exterior con piscina.

El pedido de los vecinos de Nordelta por los carpinchos

Un grupo de vecinos de Nordelta emitió un comunicado en el que aseguran que “aman” a los roedores y que la responsabilidad del crecimiento exponencial se debe a las autoridades de la provincia de Buenos Aires y los administradores del complejo.

Los carpinchos en Nordelta capturan toda la atención y comenzaron a circular campañas en las redes sociales con posturas encontradas Gentileza: Gustavo Iglesias

El texto difundido a la prensa lo firma la “comisión pro equilibrio carpinchos Nordelta” y aseguran que escriben en “representación de centenares de vecinos directamente afectados por los problemas de público conocimiento”.

En uno de los puntos finales que expusieron, advirtieron: “La situación es insostenible para los carpinchos porque ya no les alcanza el alimento para tanta cantidad, y se expanden hacia las afueras pudiendo a este paso generar problemas fuera de los límites de Nordelta en muy poco tiempo”.

Y cerraron: “Como se pudo ver en videos, generando accidentes viales y otros peligros mutuos para ellos y los humanos que convivimos”.

LA NACION