José Luis Espert criticó la política económica del oficialismo y descartó una posible alianza con Juntos por el Cambio. Crédito: AmericaTV

28 de agosto de 2020 • 16:08

En el último programa de Animales Sueltos el ex candidado a Presidente, José Luis Espert dialogó con Luis Novaresio y opinó sobre el duro momento a nivel político y social que atraviesan los argentinos. Además, reflexionó sobre las políticas económicas que lleva adelante el oficialismo y definió la existencia de una fisura entre la sociedad y la clase política. "La verdadera grieta es entre la gente sufriendo el colapso de la economía y los políticos".

Sobre la política económica del oficialismo, Espert señaló: "Se viene un nuevo presupuesto con una nueva suba de impuestos, y se viene el impuesto a la riqueza". En relación a la inflación, Espert vaticinó: "La inflación ha empezado a acelerarse algo, pero es poco relevante lo que mide Indec porque hay sectores que no se miden al estar todo cerrado. Lo que tiene alguna actividad está en inflación de 4%, lo que me hace presagiar un salto inflacionario para el año que viene".

A la hora de opinar sobre la reforma judicial, Espert apuntó a la vicepresidenta. "Es una reforma que apunta clínicamente a una reforma de lo penal. Apunto a la Impunidad de Cristina y en el futuro a poder perseguir opositores". Además, repudió los dichos de Eduardo Duhalde sobre un posible golpe de Estado el año próximo. "Si Duhalde piensa eso que se lo cuente a Chiche, pero no puede decirlo. Es un disparate, un delirio. Cómo puede ser que después del desastre que hizo hable en estos términos, no le funciona el pudor".

Lueho, Luis Novaresio le preguntó a Espert por una posible alianza con Cambiemos que el invitado negó sin vacilar. "Cambiemos terminó en un verdadero desastre económico, y yo me pregunto dónde está el reconocimiento de ese desastre" y agregó: "Lo único que le encomendó la sociedad fue que no vuelva el kirchnerismo, y el desastre fue tal que el kirchnerismo volvió. Yo no me como esta desesperación por volver a ganar las elecciones después de lo que hicieron".