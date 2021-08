Juan Acosta, sobre los dichos de Raúl Rizzo: “No está bien de la cabeza, habría que hacerle una denuncia”

Tras los dichos del actor militante cercano al oficialismo Raúl Rizzo, quien defendió este domingo la gestión de Alberto Fernández y consideró que el Gobierno “tendría que hacer una revolución armada” para terminar con los problemas estructurales que aquejan al país, Juan Acosta, acérrimo defensor del gobierno de Mauricio Macri, se mostró indignado y dijo que su colega “no está bien de la cabeza”.

En una entrevista radial con Daniel Santa Cruz, en Cara y Cruz, por La Once Diez, el actor se refirió a las recientes declaraciones de Rizzo y sostuvo que incitan a la violencia. “No le hacen bien a la democracia”, opinó.

Asimismo, consideró que el actor debería ser denunciado tras sus declaraciones. “Él está generando violencia con sus palabras”, agregó.

Rizzo hizo este domingo un análisis de la situación económica del país invitado al programa Duro de Callar, que conduce el periodista Tomás Méndez en Crónica TV, y lanzó una polémica frase. “El capitalismo, como sistema, no puede existir si no hay pobreza, si no hay corrupción. El Gobierno tendría que hacer una revolución armada para terminar con eso. Una revolución armada tiene que hacer. Porque el poder, tanto militar como mediático y económico, lo tienen otros”.

