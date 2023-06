escuchar

Poco después de aclarar que ya no tiene relación con Jorge Rial, Morena Rial -quien también está peleada hace varios años con Silvia D’Auro, su madre adoptiva- decidió hablar de su familia biológica. Aunque siempre prefirió mantener ese lado de su vida alejada de los medios, durante su paso por A la tarde (América) reveló que Azucena Luna, su mamá biológica, se comunicó con ella, pero que decidió bloquearla. “No sé si estoy preparada”, admitió, ante la posibilidad de conocerla. Horas más tarde, en LAM (América) compartieron la palabra de la mujer en cuestión quien, por primera vez, contó su lado de la historia.

La mamá biológica de Morena Rial contó toda su verdad por primera vez y se quebró: “Fue horrible para mí”

Azucena Luna, una mujer oriunda de Tucumán, tenía 20 años cuando quedó embarazada de Morena a quien, poco después de nacer, dio en adopción de manera directa a Jorge Rial y Silvia D’Auro. A pesar de que pasó muchos años en silencio, el martes 6 de junio decidió compartir su experiencia y habló de cómo cómo vivió la situación.

Según contó en diálogo con el magazine conducido por Ángel de Brito, conoció a D’Auro cuando todavía estaba embarazada y nunca tuvo contacto con el conductor de Argenzuela (C5N), sino que se enteró al ver una sesión de fotos en una revista en donde se veía a la feliz pareja con la beba en brazos. “Me emocioné y lloré, pero sin plata no se puede hacer nada”, expresó.

Silvia D'Auro y Jorge Rial adoptaron juntos a Morena y a Rocío Rial Archivo

Sobre el proceso de adopción, aclaró que no fue realizada de manera legal. “La tuve en el Hospital Naval, hice reposo hasta que me llevaron al registro, me llevaron al juzgado y después me sacaron el pasaje y me mandaron para Tucumán, ella (Morena) recién había nacido”, recordó.

Cuando le preguntaron si había podido amamantarla, dijo: “No, no me dejaron porque le dije ‘si le doy el pecho, me lo llevo’. Porque si le doy el pecho a mi bebé ya no lo puedo despegar de mí. Ella no quería que le diera el pecho para que no me encariñe”. Y agregó: “La tuve en mis brazos, la abracé cuando estaba en la clínica. Pero bueno, la tuve que dejar”.

Morena Rial reveló que su madre biológica se contactó con ella

En cuanto a cómo vivió la separación, manifestó: “Fue horrible para mi, porque después he llegado a tomar veneno que mi hijo, el mayor, quedó con traumas porque vio cómo me llevaban en la camilla. Yo me quería morir”. Con la voz quebrada y después de admitir que se arrepentía de la adopción, sumó: “Cada vez que me acuerdo me pongo mal. Todo lo que pasó, tener que separarme de ella. Yo la veo sufrir y me duele mucho”.

Sobre la misma línea, habló del reciente descargo de Morena, quien dejó en claro que está distanciada del exconductor de Intrusos por conflictos económicos. “Ahora ver que el padre (Jorge Rial) la dejó desamparada, me duele el alma porque tanto ha anhelado tener un hijo para ahora dejarlo a la suerte de Dios... Si no son capaces de adoptar bien a un niño, que no se metan a adoptar”, aseveró Azucena.

Jorge Rial junto a sus hijas Morena y Rocío Instagram

Finalmente, reveló que tiene deseos de volver a estar en contacto con la joven de 24 años y que desea conocer a su nieto -Francesco, fruto de la relación entre Morena y Facundo Ambrosioni-, pero que ella ya le dejó en claro que no tiene intención de construir un vínculo.

LA NACION