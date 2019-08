Juan José Campanella se burló de Diego Brancatelli en Twitter. Crédito: Instagram

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 8 de agosto de 2019 • 18:11

Juan José Campanella, uno de los más firmes críticos de las políticas adoptadas por los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner dentro del ambiente artístico, se burló del periodista ultra K Diego Brancatelli en una publicación de Twitter.

El director de cine ganador del Oscar publicó en su cuenta un video de la última participación María Eugenia Vidal en el programa Intratables (América) en el que la gobernadora bonaerense resiste los embates del panelista.

En este marco, Brancatelli le preguntó "¿Vidal es Macri? ¿Por qué lo esconden en la boleta?", lo que motivó una contundente respuesta a la jefa provincial, quien dijo que " todo el mundo sabe que somos un equipo, no lo estamos escondiendo".

Y agregó: "Pero hay algo que sí te digo: Vidal no es Macri; Vidal no es Heidi ni un hada virginal; Vidal es Vidal, es una mujer que gobierna por primera vez la provincia de Buenos Aires y al que no le gusta que se la banque", dijo.

"Tenía la sensación de que a la campaña le faltaba algo. Ese... je ne sais quoi... el broche de oro, el final feliz -escribió Campanella luego de ver el intercambio-. Hoy me di cuenta lo que era: El Factor Brancatelli. Ahora sí, ¡a votar!".