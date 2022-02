Juana Repetto estalló contra los usuarios que la criticaron por la vestimenta que eligió para ir a una boda

Juana Repetto es muy activa en las redes sociales. Por eso mismo, sabe que uno de los factores negativos de este tipo de plataformas son los “haters” y los usuarios que dan opiniones no solicitadas. A pesar de que muchas celebridades que enfrentan estos comentarios deciden ignorarlos, la hija de Reina Reech y Nicolás Repetto elige otra opción: responderles. Así lo hizo el fin de semana, luego de recibir una catarata de críticas por el vestido que eligió para ir a una fiesta.

Juana Repetto Tadeo Jones

La actriz comparte contenido en sus redes sociales de manera casi diaria. Dichas plataformas las usa principalmente para hablar sobre la crianza de sus hijos, Belisario y Toribio. Según expresó, su técnica busca ser respetuosa, consciente y natural y, por ende, algunos de sus métodos no son los más tradicionales. Esto la llevó a enfrentar muchos comentarios de desaprobación de parte de sus seguidores pero que ella no duda en contestar.

Días atrás, comentó que utilizó su leche materna para preparar helado con el fin de que su hijo menor pudiese comer y calmar los dolores del crecimiento de los dientes. La llamativa receta fue repudiada por sus seguidores y también por algunos portales de noticias.

A modo de respuesta, ella fue lapidaria: “¿Mi leche es un asco? Es oro líquido, queridos, aprendan e infórmense. Al parecer, a los redactores les da asco un helado de leche materna humana hecho con el fin de calmar el dolor por la dentición de un bebé que pesa 10 kilos a pura teta”.

Juana Repetto junto a su marido, Sebastián Graviotto y sus hijos, Toribio y Belisario (Foto: Instagram/@juanarepettook)

No obstante, no todo el contenido que comparte gira en torno a su realidad como madre. Juana también muestra los lados más relajados y distendidos de su rutina. Durante el fin de semana, fue como invitada a un casamiento y, en sus historias de Instagram, compartió con su más de 1 millón de seguidores las divertidas postales de la noche. Al evento fue junto a su marido, Sebastián Graviotto, y a su hijo menor, Belisario. Los tres pasaron una excelente velada, pero la misma se vio interrumpida por una lluvia de mensajes que le llegaron en donde la criticaban por la elección de su vestuario.

Juna Repetto acudió a la boda con un vestido color amarillo mostaza, con el frente abotonado y el escote decorado con solapas similares a las que llevaría un saco. Acompañó el outfit con unos aros dorados gruesos estilo vintage, maquillaje simple y el pelo peinado tirante hacia atrás. Para algunos, el look era “de vieja” y no favorecía para nada la figura de la artista. Sin pelos en la lengua, la actriz subió una selfie con un descargo al respecto.

Juana Repetto respondió a los haters instagram @juanarepettook

“My God, ya están con que mi vestido es de vieja y no ‘me luce el cuerpo’. No me interesa lucir el cuerpo y amo la ropa de ‘vieja’. Me lo compré en la casa del Teatro hace varios años y es bello”, escribió para dejar en claro que, si a ella le gusta, lo que piensen los demás no importa.