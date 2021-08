Juana Repetto se sinceró sobre los problemas de la maternidad: “Cuando todo te supera”

Juana Repetto hizo catarsis en las redes sociales y contó el lado B de la maternidad. La actriz, que dio a luz semanas atrás a Belisario, su segundo hijo junto a Sebastian Graviotto, hizo una profunda reflexión sobre el rol de madre y reveló un oscuro deseo que se le viene a la cabeza cuando las cosas se complican.

“Esos días que todo te supera, que hacés todo mal. Que tratás a tu hijo como el ort… pero que tratarlo como el ort… es la nada porque te genera ira”, empezó el largo escrito que compartió en las stories de Instagram.

“Y, a su vez, aunque en ese momento de ira sentís que se merece el trato, sabés que no. Sabés lo mal que le hace, entonces viene la enorme culpa y angustia de estar dañándolo”, agregó. En ese sentido, profundizó sobre la ira: “Repito, aunque en el momento no puedas verlo por el enojo que te genera, porque sabés que hizo todo lo posible y más para ponerte del cul…”.

Juana Repetto hizo catarsis de la maternidad en las redes sociales Instagram Juana Repetto

La hija de Reina Reech y también madre de Toribio, de cuatro años, reveló un deseo que tiene cuando se complica la situación en casa con sus dos hijos. “Querés salir corriendo de tu casa, pero no podés porque tenés un bebé recién nacido. Esos días, tengo esta cara. Esos días tenemos todas las madres. Esto también es la hermosa maternidad”, se despachó.

La actriz le preguntó a sus seguidoras si alguien pasaba por una situación similar Instagram Juana Repetto

Acto seguido trató de interactuar con sus seguidoras sobre esta situación. “¿Alguien más gritó hasta quedar con dolor de cabeza alguna vez?”, indagó tratando de encontrar aliadas en la misma situación. Por otro lado, compartió una selfie junto a sus hijos en la que añadió: “No tengo escapatoria, y lo peor es que si la tuviera no me iría”.

La reflexión de Juana en Instagram: "Lo peor es que si la tuviera no me iría" Instagram Juana Repetto

Hace unos días, la actriz que ha usado las redes para contar cada momento de su vida en esta etapa como madre, se refirió a los cambios que ha tenido su cuerpo que ha alimentado a sus dos hijos. En esa oportunidad, cargó contra un modelo de belleza que, afortunadamente, cada vez es más cuestionado.

“Los cuerpos de las mujeres que a las dos semanas de parir están chatas también son reales, como también hay mujeres que sufren la delgadez. No voy a decir que sus cuerpos por ser flacas no son reales, sería injusto. Pero vale la pena decir que la gran mayoría de las mujeres tenemos cuerpos más parecidos al de la foto y deberíamos verlos bellos, porque lo son”, se descargó.

"No tengo escapatoria", escribió la actriz junto a la imagen con sus hijos Instagram Juana Repetto

LA NACION