Reyna Reech reveló qué le pidió a Juana Repetto para despejar el rumor sobre quién es su papá

Reina Reech habló el domingo por la noche en el programa Debo decir (América) sobre el rumor que circula hace años acerca de que su hija, Juana Repetto, no es en realidad hija de Nicolás Repetto, sino de Ricardo Darín. La vedette y coreógrafa contó hasta dónde la afectaron esas habladurías y confesó lo que llegó a proponerles a Juana y al conductor para despejar cualquier duda: “Háganse un ADN, por favor”.

La confesión de Reech se produjo en una charla que mantenía con Luis Novaresio en el ciclo Debo decir cuando se hablaba sobre las fake news y los rumores que se echaban a andar sobre las personas del ambiente artístico y cómo eso podía llegar a afectarlas.

Reina Reech contó hasta dónde llegó para demostrar que Juana no es hija de Darín

En ese contexto, el conductor del programa fue directamente al caso de la actriz y coreógrafa. “A Reina le han inventado montones de cosas, algunas que la he visto a Juana reírse, como la historia de la paternidad de Ricardo Darín. Inventaron eso, que el papá de Juana Repetto no era Nicolás (Repetto) sino Darín. No debe ser fácil bancarse una cosa semejante”, dijo el periodista.

“No es fácil, porque bueno, me creo tan íntegra que jamás podría mentir en una cosa así, sobre todo a ella misma”, respondió Reech. “En su momento les rogaba, ‘háganse un ADN, por favor’, porque yo no tengo dudas”, agregó la artista.

“Llegaste a proponérselo?”, inquirió Novaresio. “Se lo propuse a ambos, a Nico y a Juana. Y ninguno de los dos quiso. No tienen dudas ellos”, replicó Reech.

El conductor del programa quiso conocer entonces lo que opinaba la otra parte de este rumor, es decir, Ricardo Darín. “¿Con Ricardo eso resintió la relación o generó alguna charla?”, preguntó. “No, es que él se toma todo a la joda -contestó la vedette-. Recuerdo que estaba haciendo un show en el Maipo Cabaret y él estaba abajo y un día entro y él estaba con Norma Aleandro y dijo: ‘Hoy la vi a mi hija enfrente’. Porque vivíamos enfrente”.

“Entonces yo le digo: ‘Qué lindo, cariño’. Y él me dice: ‘Ah, pero todos saben que estoy hablando en joda’. Sí, pero a mí me parece perverso, como una historia horrible”, continuó relatando la anécdota Reech.

Reina Reech habló del mito que sostiene que Ricardo Darín podría ser el padre de Juana Repetto, en lugar de Nicolás Instagram: @reynareechok/ @nicolasrepettook/ @ricardodarinok

“La vi a Juana reírse de este tema con el propio Darín. Dije, qué vuelta le tenés que pegar, porque te debe joder un montón que te digan: No es tu padre’”, intervino otra vez Novaresio.

“Y si, debe ser horrible, supongo, pero también cuando uno tiene certeza de saber quién es tu madre, ¿no?”, respondió Reech. “Que no te va a mentir con una cosa así”, agregó Novaresio. “Jamás -señaló la artista-. Ella no tuvo ni tiene ninguna duda de que yo jamás le mentiría en una cosa así”.

“Aparte, la otra parte tampoco lo dejaría pasar, ¿me entendés?”, cerró la actriz.

En agosto de este año, Reech también se había referido a este rumor o mito del ambiente que ya lleva dos décadas de existencia, y que sostiene que Juana Repetto fue el fruto de una infidelidad de la artista que, estando en pareja con Nicolás Repetto, tuvo algo con su exnovio de la adolescencia, Ricardo Darín.

En ese momento, la coreógrafa declaraba: “Nunca jamás le fui infiel a Nico. El único parecido de ella (con Ricardo) es que tiene los ojos celestes”.

Por su parte, la propia Juanita se refirió a este tema en una charla radial con Ernestina Pais, también para agosto de este año. La hija de Repetto, señaló, entonces: “No tengo dudas de ser hija de quién soy. No soy hija de Ricardo Darín, pero es verdad que me parezco”.