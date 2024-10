Juana Repetto fue criticada por cómo se vistió para llevar a sus hijos al colegio y no dudó en responder: “Payaso”

Escuchar

En los últimos años, Juana Repetto comenzó a estar mucho más presente en las redes sociales, teniendo en cuenta que comparte varios momentos de su rutina diaria en su perfil de Instagram, principalmente en situaciones relacionadas con la maternidad y cuestiones de su vida cotidiana. Al respecto de esto, recientemente la actriz subió uno de sus looks para llevar a sus hijos al colegio a través de un video, pero de inmediato le llovieron las críticas.

“Get ready with me para ir al colegio a llevar al más grande y del colegio a casa y de casa a llevar al más pequeño al colegio al mediodía y del colegio a casa a trabajar un rato y de casa al colegio a buscarlos a la tarde y del colegio a llevarlos al cumple de una amiga de Beli”, se lee en el pie de la publicación que hizo la hija de Reina Reech, dejando en claro cómo es su exigente rutina entre semana con sus hijos Toribio y Belisario. Lo divertido del clip es que decidió no seguir patrones de moda y se puso una remera a rayas azules y verdes, una pollera floreada larga, unas zapatillas blancas y unos lentes oscuros.

El look de Juana Repetto que generó críticas de los usuarios (Instagram: @juanarepettook)

“Mi mamá me llega a ir a buscar así vestida y me hago la que no la conozco”, “Parece una indigente”, “Ayyy, combinación salió del grupo”, “No entiendo que querés demostrar”, “¿Te vestís mal a propósito?”, “Juntemos unos mangos y le compramos ropa”, fueron solo algunos de los comentarios que se leen en la publicación, pero fue uno en particular que Juana decidió compartir en una historia de Instagram para responder a las críticas.

La actriz no se guardó nada y respondió contundente a los comentarios negativos (Instagram: @juanarepettook)

“¿Todo eso vas a hacer? Con ese aspecto de indigente. Por favor, tenés posibilidades de vestirte dignamente”, fue el cuestionamiento que eligió la artista para responder: “Payaso, Floricienta, ridícula y más por ese lado, te banco… Pero a mí no me da indigente, el lookete. Este, podría ser perfectamente, eh. No me cierro a nada. El final es para entendidas”, expresó Juana, con el humor que la caracteriza, para intentar desdramatizar la situación.

Juana Repetto habló del sobrepeso que tuvo y reflexionó sobre su transformación física

Hace unos meses, la actriz decidió hacer uso de sus redes sociales para reflexionar sobre la gran transformación física que realizó a lo largo de los años, compartiendo con sus seguidores un mensaje de autoaceptación y empoderamiento. En su publicación, destacó los desafíos que enfrentó, ya que recordó que tuvo sobrepeso y que en su primer embarazo llegó a los 100 kilos. Ante esto, decidió que debía haber un cambio y fue así como logró llegar a su “mejor versión”.

La inspiradora reflexión de Juana sobre su transformación física (Instagram: @juanarepettook)

“Que nunca nadie te diga que no podés. Me encontré con mi mejor versión en todo sentido. Quedé embarazada de mi segundo hijo. Esta vez gracias a todo lo aprendido tuve un embarazo mucho más saludable. Y así naturalmente todo se fue acomodando. ¡Se puede!”, reveló Juana Repetto en el clip que publicó en Instagram. Sobre cómo logró realizar este gran cambio en su vida, aseguró: “Empecé a adquirir hábitos saludables en la alimentación y a incorporar actividad física y gracias a eso (y a la terapia) también me empecé a sentir mucho mejor emocionalmente y empecé a salir un poco de la montaña rusa en la que había entrado en el puerperio”.

La artista reveló que llegó a pesar 100 kg en su primer embarazo (Instagram: @juanarepettook)

“Me veía y me sentía bien por primera vez en mi vida y si bien hay momentos y uno tiene altibajos como todo el mundo, déjenme decirles que mi versión como madre me trajo esta nueva Juana que llegó para quedarse, pero no solo como madre, lo cual es obvio, sino en todo sentido”, recordó Juana, quien cerró con un especial mensaje para las personas que viven lo mismo que ella tuvo que atravesar: “¡Se puede! No bajen los brazos y no se queden donde se sientan mal, se puede salir de ahí, se labura y se sale. Se los prometo”, sentenció.

