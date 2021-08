Ailén Bechara reveló cuántas niñeras cuidan a su hijo y generó controversia

Ailén Bechara está disfrutando de sus vacaciones en Ibiza junto a su marido, Agustín Jiménez, y su hijo, Francisco. La modelo hizo varias publicaciones de su itinerario en el paradisíaco lugar: cenas con amigos, paseos por altamar, días de playa y excursiones. Al ver su agitada agenda, sus seguidores le preguntaron quién cuida al pequeño de tres años, y la respuesta los sorprendió.

La exazafata de Guido Kaczka blanqueó su reconciliación con su pareja luego de una separación que duró algunas semanas, y armó las valijas rumbo a España. Al llegar, compartieron una imagen de la familia unida mirando el horizonte de la playa, como un indicio de la nueva etapa que emprenden juntos.

Ailén Bechara viajó junto a su hijo y su pareja, Agustín Jiménez, tras su reconciliación instagram

Jiménez es representante de futbolistas y aprovechó para cumplir con algunos compromisos laborales. De hecho, se hospedaron en el mismo resort que Lionel Messi, Rodrigo De Paul y Ángel Correa. Bechara también se sumó a los encuentros y publicó una imagen de la cena con los jugadores de fútbol.

Horas más tarde, la modelo abrió el juego de preguntas y respuestas en sus historias de Instagram y charló con los usuarios. “¿Llevás niñera para que te ayude?”, le consultaron, y ella contestó: “Sí, española. Pero extrañamos a Rosa y Ester”. Su respuesta dejó entrever que en la Argentina cuenta con la ayuda de dos mujeres para el cuidado de Francisco.

“¿Para qué llevan niñera? ¿No pueden cuidar a un solo nene? Yo tengo tres y las llevo a todos lados”, cuestionó otra seguidora. Bechara recogió el guante y justificó: “Claro que podemos cuidarlo, y eso hacemos, pero necesitamos que alguien lo cuide cuando tenemos planes de adultos”.

Ailén Bechara mostró sus paradisíacas vacaciones en Ibiza, en el mismo resort donde Lionel Messi descansó con su familia Instagram @ailen_bechara

Las preguntas sobre su rol de madre y los frecuentes viajes que realiza la familia no terminaron ahí: “¿Cómo hacés para viajar tan seguido con Fran? ¿No te estresa?”. Ailén aseguró que disfruta de conocer nuevos destinos y se adapta a los cambios: “No me estresa viajar con él y lo hago desde que era muy bebé; ya me acostumbré y soy muy organizada, lo que sí me estresa es que siempre llegamos tarde y a las corridas al aeropuerto”.

LA NACION