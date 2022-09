El osado look elegido por Juana Viale para su vuelta a la TV y el pícaro chiste de la conductora

Para su regreso a la pantalla chica con programa propio (Almorzando con Juana, por eltrece), Juana Viale apostó nuevamente por el diseñador que la viene acompañando en los últimos dos años, Gino Bogani.

Para esta ocasión tan especial, la conductora lució un diseño en tono verde lima. ”Es un conjunto de pantalón de strass, camisa abierta en el frente. Con Bogani estamos en crisis y no teníamos botones”, bromeó. “Es una camisa seda natural, y este conjunto también tiene una cola“, detalló. “Es Bogani, así que es lindo, todo lindo”, subrayó.

En diálogo con LA NACION en la previa al regreso, Bogani se había explayado sobre cómo es trabajar codo a codo con Viale en la elección de los looks.

Gino Bogani, presente en Almorzando con Juana Viale Captura de video

“No solo es una de las mujeres más lindas de nuestro país, sino que importa su actitud, la gracia que tiene, lo bien que nos llevamos. Nos entendemos con la mirada, somos muy cómplices. Ella es un amor. La conozco desde que estaba en la panza de Marcela, de toda la vida. Somos muy amigos con Marcela y yo le hice el vestido de novia. Pero una cosa es conocer a Juanita como hija de una amiga y verla en todas las reuniones familiares que estar en una relación de trabajo. Tenemos buena química, nos divertimos mucho aunque como todo trabajo tiene su sacrificio y sus cosas. Pero lo hacemos con humor”, le contó Bogani a este medio.

Almorzando con Juana Viale Captura de video

Asimismo, reveló que el vestido de cada fin de semana “siempre es sorpresa para ella” y sumó: “Ni Juanita sabe qué le tengo preparado. Decido todo y ella siempre le gusta todo. Viene a probar dos o tres días antes y allí se entera qué va a usar” .

Juana, Pampita Ardohain y un momento emotivo

En su debut, Juana tuvo como invitados a Guillermo Coppola, Ezequiel “el Polaco” Cwirkaluk, Rolando Barbano y Carolina “Pampita” Ardohain.

La modelo y conductora ingresó con un imponente vestido blanco de María Gorof y ni bien la vio a Juana le dio un abrazo muy sentido. En ese instante, ambas se emocionaron mucho y Pampita la felicitó por el logro de tener su ciclo, emancipada en cierto punto de su abuela.

“Sos una luchadora de la vida”, le expresó Pampita, y eso conmovió a Viale. “Vos también, además te noto en un momento de calma, siento que te llegó todo, estás en un gran momento”. Minutos más tarde, Ardohain le expresó lo mucho que la quería y Viale le aseguró que el sentimiento es mutuo.

En la mesa, la conductora de El Hotel de los Famosos, éxito de eltrece que tendrá una segunda temporada, habló de su presente. “No sé si este es mi mejor momento, pero es un momento de mucha paz, estamos muy enamorados de nuestra familia (....) Y quise hacer mi reality, Siendo Pampita, porque la gente se alegra de ver lo que uno hace”, compartió la modelo. En otro tramo de la charla entre los comensales cuando se habló de los celos, Pampita admitió que era muy celosa.

“Sí, soy celosa, sí. No voy a ser políticamente correcta”, dijo entre risas. “Pero no al nivel de armar algún escándalo”, aclaró. Juana, en cambio, reveló que no lo es para nada. “Cuando alguien mira a mi novio, en cierto modo es un halago para uno, aparte todo se puede esfumar en un segundo, hay que disfrutar”, manifestó Juana.

Almorzando con Juana Viale y un emotivo momento con Pampita Captura de video