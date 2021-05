Juana Viale recordó cómo transitó la separación de sus padres: “Siempre se llevaron bien”

Invitado al programa del domingo, Coco Sily contó cómo vive su día a día siendo padre separado de mellizos. En ese sentido, tras sus declaraciones se armó un pequeño debate en la mesa y fue la propia Juana Viale la que decidió tomar la palabra y contar su experiencia personal.

Pese a mantener su vida bajo un manto de privacidad, Juana no tuvo reparos al momento de recordar cómo vivió el divorcio de sus padres y cómo enfrentó la decisión personal de cada uno de ellos de formar una nueva familia. “Mis viejos en el 87 se divorciaron y de ahí mi concepto de familia fue que mi papá siempre estuvo en mi casa”, recordó.

“Siempre se llevaron bien; mi papá armó familia, mi vieja armó familia y eran navidades, años nuevos... en mi casa éramos 160″, añadió, con cierto humor. Su relato fue interrumpido por Sily quien remarcó la dificultad de ese tipo de situaciones y nuevamente destacó la actitud de Juana Viale en sus propias separaciones.

Juana Viale contó cómo vivió la separación de sus padres

El humorista la felicitó por “bancarse como leona” la forma en la que la conductora se lleva hoy en día con las nuevas novias de sus exparejas, Juan de Benedictis y Gonzalo Valenzuela, padres de sus hijos.

Para terminar, Coco Sily volvió a hablar de su experiencia y la mesa continuó debatiendo y hablando sobre la vida de padres divorciados con hijos. “Yo me quedé en mi casa y siento que el mandato, el deber ser. Apenas me separé, cada vez que hablaba por teléfono con ellos cortaba y me sentía morir”, explicó el actor.

LA NACION