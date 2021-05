Juana Viale reveló al aire su gran sueño frustrado: “Me hubiese gustado”

Durante la emisión de Almorzando con Mirtha Legrand (eltrece) de este domingo, se charló sobre aquellas profesiones que ya no se pueden cumplir. Luego de escuchar las de sus invitados, Juana Viale reveló la suya, una faceta bastante distinta a la que la actriz y conductora tiene acostumbrado a su público.

“Yo jugaba muy bien de siete”, afirmó el periodista Sergio Lapegüe luego de charlar con el exfutbolista Claudio “Turco” García. “¿Te hubiese gustado ser deportista?”, indagó Juanita. “Sí, jugador de fútbol me hubiese gustado ser. Yo soy fanático del fútbol, pero fanático mal”, confesó el periodista recuperado de COVID-19.

“A mi me hubiese gustado ser cantante. Yo daría todo por ser cantante”, afirmó el Turco. “Ay, yo también. No es que lo daría todo pero tengo como una fantasía”, reveló la cocinera e influencer Paulina Cocina.

“A mi me gusta mucho lo que es el mundo de las plantas, el mundo de la tierra. Aunque me hubiese gustado algo que sé que no voy a poder hacer: oceanógrafa”, lanzó ante la mirada atenta de sus invitados.

“Explicame porque no sé qué carajo es”, le retrucó García. “Es todo lo relacionado a los océanos y los mares”, le explicó la actriz.

“A mi me gustaría sentir esa sensación de hacer un gol y que la hinchada grite”, continuó Lapegüe. “No podés decir qué sentiste, es ese momento. Es algo inexplicable. Es como Racing, una pasión inexplicable”, añadió el Turco. “¿Y una sensación parecida a hacer un gol?”, le preguntó el periodista Juan Miceli. “Un orgasmo”, concluyó García.

