El rating de la TV: Verónica Lozano reemplazó a Andy Kusnetzoff y se enfrentó a Juana Viale... ¿quién ganó el mano a mano?

Luego del programa especial que marcó el regreso de Mirtha Legrand a su ciclo nocturno de eltrece, La noche de Mirtha, su nieta Juana Viale volvió a tomar el mando del programa y lo hizo con otra figura como “competencia” por los números del prime time del sábado: Verónica Lozano. Una de las grandes figuras de Telefe reemplazó al conductor de PH: Podemos Hablar, Andy Kusnetzoff, quien acaba de ser padre por segunda vez.

Los invitados

Juana apostó por otra mesa política, con María Eugenia Vidal, Horacio Rodríguez Larreta, Guadalupe Vázquez y Alfredo Leuco como comensales invitados. En tanto, en PH: Podemos Hablar estuvieron presentes con Lozano Graciela Alfano, Analía Franchín, Rodrigo Lussich, Rodrigo Rodríguez (popularmente conocido como Rodrigo Vagoneta) y Gerardo Romano.

Los números

A diferencia de otras oportunidades, Juana logró achicar la brecha. PH: Podemos Hablar hizo un promedio redondo de 10 puntos de rating, mientras que La noche de Mirtha Legrand promedió 7.7 puntos. En relación a los picos, Lozano obtuvo uno de 11.9 promediando la mitad del programa, mientras que Juana hizo un pico de 9.1, también un número más alto que en otras ocasiones.

La confesión de Analía Franchín con Vero Lozano

Uno de los momentos más reveladores del programa de Telefe fue cuando la panelista de Flor de equipo, Analía Franchín, contó que por primera vez, a sus 49 años, logró dormir sola en su casa.

“A los 49 años dormí sola por primera vez y antes, si yo me quedaba sola en mi casa, alguien tenía que venir. Yo tengo muchos miedos que los trato, están asociados a las cosas que decía mi mamá”, compartió, y añadió: “El año pasado me tocó estar sola porque mi marido se fue de viaje, pero hubo una vez que no encontraba quién viniera y lo llamé al jardinero, yo necesito saber que hay alguien, que hay una presencia”, prosiguió.

De acuerdo a su testimonio, nunca vivió sola, y ese miedo se debe en gran medida a cómo su madre siempre tuvo una visión “muy tremenda y dramática” de las situaciones.

Fuente Rating: Kantar Ibope Media.

