Luego de cinco meses de conducción, Juana Viale se refirió este lunes a su futuro en los programas de su abuela, llegado el caso de que Mirtha Legrand decida no regresar a la televisión. "Si ella cede su espacio, yo estoy para ocuparlo", reveló la actriz y conductora.

En una entrevista distendida con Verdad/Consecuencia, la nieta de la diva de los almuerzos habló de su continuidad en la mesa de los fines de semana de eltrece, de las que se hizo cargo en marzo a raíz de la pandemia del coronavirus.

Aunque un mes atrás había dicho que quería volver a actuar, en esta ocasión Juana contó que le gustaría seguir con el legado e incluso no cambiaría el nombre de los programas. "Me gusta La noche de Mirtha, no me molesta... por ahí cambiaría la música, dejaría que mi hermano Nacho, que es el productor, haga algún cambio para que no sea 'lo de mi abuela y yo suplantando', sino que sea mi programa", sostuvo.

Mirtha ya había vaticinado este deseo en junio, cuando en una conversación telefónica con su nieta le dijo: "¿Te acordás cuando dije 'este sillón tiene dueña'? Ahora tiene dos dueñas". Y la llenó de elogios: "Has tenido una evolución maravillosa, realmente. Desde el primer programa hasta ahora sos otra Juanita, más firme, más segura, más encantadora. Las mujeres te aman. Todos me mandan mensajes de WhatsApp tan lindos. Siempre pienso que es para mí, que me quieren felicitar, pero no, es para Juanita".

Mirtha Legrand junto a sus nietos, Juana y Nacho Viale Fuente: LA NACION

Sobre la salud de "la Chiqui", la actriz comentó que está bien y "cumpliendo la cuarentena a rajatabla como es ella, Sarmiento total". Emocionada, también dijo: "Creo que es una mujer que las ha pasado todas en lo personal y en lo laboral. Creo que se ha adecuado mucho a los tiempos. Una laburante, ella ha laburado toda su vida, tiene 93 años, me parece que es un ejemplo de mujer, la cual admiro mucho. Me da mucha ternura mi abuela, es una grande".

"No le tengo miedo al Covid"

Consultada por los temores en tiempos de coronavirus, Juana fue contundente: "No le tengo miedo al Covid, muchos nos vamos a contagiar. No le podemos esquivar a las balas. Me parece que tenemos que aprender, armar protocolos para vivir con él. No podemos seguir pretendiendo que no nos va a llegar, nos va a llegar a todos".

"Para ser pájaro hay que aprender a volar, no se nace sabiendo. Me parece esencial tomar desafíos, hay que saltar, hay que enfrentarse y la vida es así, es dura. No lo digo desde un lugar cómodo, lo digo desde haber pasado muchas con 38 años. Me pasaron muchas cosas, lo importante es seguir, animarse, tomar una fortaleza, pero hay que encarar la vida. La muerte es parte de la vida, no podemos vivir pensando que ella no existe. A algunos nos toca padecerla de distintos lugares, como mujer, como madre, como hija, como amiga", sintetizó la actriz.

Su visión sobre Alberto Fernández

Respecto de la gestión de Alberto Fernández, Juana dijo que ve "una dualidad" en él: "Le creo mucho, pero después veo todos los archivos y son dos personas distintas". Y agregó: "Quiero hablar con él desde un lugar más humano, por qué dice una cosa y después se puede desdecir. Uno puede aceptar los errores, pero apuntalar contra una persona y después ser...", dijo, sin completar la frase, en alusión a Cristina Kirchner y sus dichos sobre la reforma judicial.

"Cuando veo un presidente no me importa la bandera, apelo a que presida para todos, no para algunos. Y siento que a veces es para algunos. Siento eso ahora", sostuvo.