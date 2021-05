Juana Viale volvió a usar el celular después de cinco meses de estar desconectada

Juana Viale sorprendió con su regreso a Twitter y dejó entrever que volvió a tener celular después de cinco meses. La conductora de La noche de Mirtha (eltrece) había contado en el programa que perdió el aparato a fin del año pasado y decidió no comprarse uno nuevo, a modo de “desconexión”.

“De a poco vuelvo a las rutinas del teléfono... Reactivar Twitter es una de ellas....”, escribió Juana en la red social del pajarito. Y hasta respondió algunos comentarios de sus seguidores que la felicitaban por su trabajo y le pedían invitados especiales.

Juana Viale contó que volvió a tener teléfono celular luego de cinco meses de desconexión total. Twitter: @Via

El pasado 27 de marzo, la nieta de Mirtha Legrand había contado en su programa que llevaba tres meses sin teléfono y que esto le estaba trayendo muchos dolores de cabeza a las personas que trabajaban con ella. Entre ellos, a su hermano y productor, Nacho Viale.

“Les quiero contar que perdí mi celular hace tres meses, estoy sin celular”, confió la conductora a sus invitados, mientras debatían sobre el uso de las redes sociales.

Frente a esto, Darío Barassi, que era uno de los invitados, le dijo: “Vos estás loca Juana, no sos humana”.

“Se me extravió y ahora toda la producción y la gente que trabaja conmigo está al borde de una crisis de nervios”, confió.

Consultada por sus invitados sobre cómo se manejaba sin celular, Juana contó que tenía un teléfono de línea en la casa y que usaba el mail. A su vez, explicó que los asuntos de los correos electrónicos eran una suerte de “mensaje de texto” que le enviaban.

“Yo estoy subsistiendo muy bien pero el resto no. Igual, me hace feliz”, reconoció. Y agregó, entre risas: “Mi hermano me dice ‘no va más no tener teléfono’”.

En aquella oportunidad, Juana contó que ella no era quien estaba detrás de sus redes sociales, sino su hija mayor Ámbar, que trabaja con ella.

Y afirmó que si se compraba un nuevo celular, quería “volver al sapito” (haciendo como que abre y cierra la tapita), ya que quería que sea “solamente teléfono”. Sin embargo, parece que optó por uno más tecnológico ya que se pudo bajar la aplicación de Twitter.

Al parecer, la producción logró su cometido y Juana terminó comprándose un nuevo celular. Sin embargo, esta experiencia de desconexión le permitió observar una situación que le llamó la atención. “Al no tener teléfono me doy cuenta el consumo del teléfono en el otro”, sostuvo la conductora.

LA NACION