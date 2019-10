Julia Mengolini sorprendió a Luis Novaresio con un comentario sobre su novio

Crédito: Archivo

La periodista Julia Mengolini, estuvo como invitada en el programa Debo Decir, conducido por Luis Novaresio en América. Al momento de la despedida, Julia aprovechó la oportunidad para elogiar al conductor por su actual pareja.

"Un saludo a tu madre", le dijo Luis. "Sí, mi mamá te quiere mucho. Y yo te quiero felicitar a vos porque tu novio está fuertísimo", comentó Julia.

Con una notoria incomodidad, el periodista agregó: "Bueno, caramba, dicho de esa manera es bravo". La bailarina Mora Godoy, trató de suavizar la situación diciendo que su mamá también le manda un beso, a lo que Novaresio con un tono gracioso le contestó: "¿Y también le gusta mi novio?".

El periodista hizo pública su relación hace unos días con Braulio Bauab, un empresario inmobiliario de 53 años.

"Quiero dedicarlo a los que amamos. Estoy muy banal y frívolo, pero creo que si uno no puede reconocerse amante de los que ama, la vida no tiene sentido. No hace falta nombrarlo porque está absolutamente claro. Para vos, que te amo. Para ustedes que los quiero. Gracias y que sea una buena noche", expresó Luis a la hora de agradecer el Martín Fierro de Cable hace unas semanas.