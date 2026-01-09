Mauro Icardi recordó el día en que blanqueó su relación con la China Suárez: “Celebro a la mujer que amo”

Si bien el primer acercamiento amoroso entre María Eugenia Suárez y Mauro Icardi se dio en 2021 -cuando mantuvieron un affaire en París-, fue durante el verano de 2025 que los enamorados decidieron formalizar su relación públicamente. A un año de este suceso que explotó las redes sociales, el jugador del Galatasaray decidió aprovechar la oportunidad para dedicarle unas sentidas palabras a su novia.

“Hace un año subimos una foto y sin decir demasiado le contamos al mundo que nos habíamos encontrado. Lo que no se veía era la paz que me trajiste, la fuerza que me das, la complicidad, las risas, el amor real“, comenzó vía Instagram, con una galería de fotos en la que puso por delante la primera imagen juntos y luego un recorrido de aquellos momentos significativos que pasaron durante este período.

El posteo de Mauro Icardi en redes sociales (Foto: Instagram @mauroicardi)

“Gracias por caminar a mi lado, por sostenerme, por creer en nosotros, incluso cuando no parecía fácil. Hoy no celebro una foto, celebro la mujer que amo, la historia que estamos construyendo y el futuro que sueño con vos”, continuó. A su vez, sumó su deseo de seguir construyendo un proyecto de familia a su lado: “Que vengan mil fotos más, mil viajes, mil proyectos, mil amaneceres juntos. Mi presente sos vos, y mi futuro también”.

El romántico posteo de Mauro Icardi (Foto: Instagram @mauroicardi)

“Hace un año dijimos ‘Acá estamos’ públicamente. Hoy te digo, ‘Acá me quedo’ para siempre. Te Amo mi @sangrejaponesa”, cerró la publicación. La China Suárez se mostró agradecida por sus palabras y decidió compartir sus fotos en sus historias de Instagram, pero no realizó ningún comentario hasta el momento. Sin embargo, la publicación no tardó en generar polémica y poblarse de comentarios a favor y en contra de la relación que mantienen hace un año.

Las respuestas de los usuarios en redes sociales al posteo de Mauro Icardi (Foto: Captura de pantalla de Instagram @mauroicardi)

“Tremenda historia de amor. Estoy conmovido hasta las lágrimas”; “Hace un año paso de amante a oficial”; “Justo cuando la otra se separó viene con este discurso hecho. Pobre tipo” y “Que Dios nunca los separe. Les deseo una vida llena de felicidad, se complementan a la perfección. Los quiero muchísimo. Son el corazón de Turquía”, fueron algunos de los mensajes que le dejaron usuarios de todas partes del mundo.

La historia de Mauro Icardi que compartió la China Suárez en Instagram

Minutos más tarde, la actriz, que ya había compartido el posteo de su novio en sus propias historias de Instagram, pero sin hacer comentario alguno, decidió agregar una fotografía de Mauro Icardi junto con dos significativos emojis: una carita con baba y un corazón prendido fuego. Aunque su poca reacción había generado rumores sobre un posible conflicto, esta imagen los alejó por completo.