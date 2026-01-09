“Me siento patético” y “Me encontré hablando como El Zorro”: las frases más destacadas de Luciano Castro tras la polémica

El actor Luciano Castro brindó este viernes declaraciones exclusivas al programa Intrusos sobre la filtración de mensajes de voz enviados a una joven danesa que conoció en España. El reconocido actor se enfrentó a la prensa desde una playa para explicar el impacto de sus acciones en su vida privada. Sus palabras surgen tras la difusión de audios de WhatsApp que lo vinculan con Sarah Borrell, en paralelo a su relación con Griselda Siciliani.

Las principales frases de Luciano Castro

El testimonio de Castro ante las cámaras del canal América expuso un fuerte sentimiento de arrepentimiento. A continuación, las frases más destacadas.

El actor enfrentó los micrófonos desde una playa bonaerense para explicar las consecuencias de su accionar

“Me parezco patético, me siento patético” : el actor utilizó este adjetivo de forma reiterada para describir su propia imagen frente a los hechos.

: el actor utilizó este adjetivo de forma reiterada para describir su propia imagen frente a los hechos. “ Escucharme me da mucha vergüenza ”: reconoció que la reproducción de los audios le provoca una sensación de incomodidad profunda.

”: reconoció que la reproducción de los audios le provoca una sensación de incomodidad profunda. “ Es absurdo y patético encontrarme en esta situación ”: calificó el contexto actual como algo fuera de toda lógica razonable.

”: calificó el contexto actual como algo fuera de toda lógica razonable. “ Me sentí patético cuando se lo tuve que explicar a Griselda ”: admitió la dificultad de enfrentar a su pareja, la actriz Griselda Siciliani , para dar cuenta de sus actos.

”: admitió la dificultad de enfrentar a su pareja, la actriz , para dar cuenta de sus actos. “ Tengo la virtud de conseguir grandes cosas y destruirlas rápido ”: reflexionó sobre su capacidad para dañar sus propios logros personales y afectivos.

”: reflexionó sobre su capacidad para dañar sus propios logros personales y afectivos. “ Me da vergüenza creerme chistoso y sos un pelotudo ”: criticó el tono que empleó en las grabaciones filtradas a través de WhatsApp.

”: criticó el tono que empleó en las grabaciones filtradas a través de WhatsApp. “ Hablás como Don Diego de la Vega (El Zorro) para ver si le caés bien a una pendeja ”: ironizó sobre el acento español que utilizó para intentar seducir a la joven.

”: ironizó sobre el acento español que utilizó para intentar seducir a la joven. “Esto destruye algo importante que es la confianza”: reconoció que su accionar vulneró la base fundamental de su relación amorosa.

Los audios que Luciano Castro le mandó a Sarah Borrell

A qué acento se refiere Luciano Castro cuando habla de sus audios

La difusión de los archivos de audio capturó la atención del público debido al uso de un modismo extranjero por parte de Castro. El actor reconoció que empleó un tono similar al del personaje de El Zorro con el objetivo de agradar a la joven Borrell. Durante la entrevista en la costa, manifestó que le provoca rechazo oírse en esa faceta.

Además, definió esa actitud como una tontería que buscaba generar gracia, pero que finalmente resultó vergonzosa. Castro admitió que “posee patrones de comportamiento que necesita modificar”.

El diálogo privado entre Luciano Castro y Griselda Siciliani

Griselda Siciliani habló sobre los audios de Luciano Castro





La situación afectó de manera directa el noviazgo que Castro mantiene con Siciliani. El actor relató que debió conversar con ella cuando la información comenzó a circular en redes sociales como X. Según sus palabras, el momento de la charla le generó una angustia significativa. Afirmó que su vínculo se basa en la sinceridad y que este episodio dañó el crédito que existía entre ambos.

La actriz también se pronunció sobre el tema el jueves 8 de enero durante una entrevista en el ciclo La mañana con Moria: explicó que se enteró de la infidelidad mientras leía noticias en su teléfono celular al lado de Castro. Siciliani aclaró que ellos no mantienen un formato de pareja abierta o poliamor. Y describió los audios como “un meme que le hubiera gustado no escuchar nunca”.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.