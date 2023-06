“¿Se acuerdan de mi amiga Martu?”: el reencuentro de Jimena Barón con una fan muy especial que emocionó a todos

escuchar

Jimena Barón comenzó su Mala Sangre Tour en el Teatro Ópera de Buenos Aires, donde con dos shows sold out confirmó su gran regreso a los escenarios para presentar su nuevo material. En medio de la felicidad que significó este momento para ella, no dudó en destacar uno de los momentos más emocionantes, que tuvo lugar fuera del escenario tras el reencuentro con una de sus fanáticas. La artista compartió un emotivo video en TikTok que generó emoción y a más de uno le sacó lágrimas, por la historia de una pequeña luchadora.

“¿Se acuerdan de mi amiga Martu?”, preguntó la cantante de “La araña” en un video en donde en los primeros segundos se la puede ver a un costado de una cama hospitalaria cantándole a una niña, que la escuchaba atentamente, manteniendo la mirada firme hace Jimena. Pero aquella imagen cambia de repente cuando se captura iluminada por las luces del escenario en el que se encontraba cantando en vivo la artista.

Jimena Barón comenzó su Mala sangre Tour (Foto Instagram @jmena)

Entre cánticos y bailes, Martina disfrutó del Mala Sangre tour, lejos de aquella cama de hospital a la que se acercó Jimena para brindarle su música y un momento inolvidable. Pero aquel clip no termina con la alegría desde la tribuna, sino que se registró un nuevo encuentro entre las protagonistas una vez que terminó el show. “Martu yo estaba re preocupada por momentos por vos y estás espectacular. Es la mejor noticia de la noche. Estoy muy contenta”, se la escucha decir a la artista mientras observa detalladamente a la niña.

En noble gesto de Jimena Barón

Sin mencionar detalles acerca de la salud de la menor, la cantante decidió compartir el emocionante video en sus redes sociales, sin dejar de destacar que el encuentro fue “lo mejor de la noche”. Rápidamente, no tardó en viralizarle y recibir cientos de halagos: “Por Dios que hermoso todo esto Jime. Que se te multiplique”; “La música sana”; “Sos única”; “Qué emoción más hermosa”; “Me lloré todo”; “Que hermosas las dos”; “Qué gran corazón tenés”; “Inmensas las dos”.

La gran polémica de Jimena en su primer show

Luego de largos meses de preparación, el pasado martes Jimena Barón volvió a los escenarios con su nuevo material. El single lanzamiento es “La araña”, una canción en la que refiere a una traición por parte de una amiga que terminó en pareja con quien era el esposo de la otra. Inmediatamente a su lanzamiento, se la relacionó con el escándalo que protagonizó Gianinna Maradona al momento que blanqueó su romance con Daniel Osvaldo.

Gianinna y Jimena eran amigas y la ruptura de su vínculo fue luego que la hija del astro del fútbol se mostrara con el ex Boca, que supo ser la pareja de la cantante, con quien tiene un hijo en común. La historia fue un escándalo en los medios de comunicación, y recién ahora la cantante pudo plasmar sus sentimientos al respecto en un tema.

No conforme con ello, se trata de la temática principal de su show y lo dejó en claro en la fuerte introducción que realiza antes de salir al escenario. “Una muy buena amiga. Éramos vecinas. Fue su idea. Ella me protegió. Me cuidó. Ella sabía todo de mí. Un día me mintió y me rompió el corazón. Nunca pude perdonarla. Nunca porque las buenas amigas no se c.... a los maridos de sus amigas”, se escucha decir con voz en off, a partir de allí comienza su presentación.

Las picantes palabras de Jimena Barón en su show

Rápidamente, Gianinna se hizo eco de este momento que no tardó en viralizarse. A través de su cuenta de Instagram fue contundente: “Me llamo al silencio para no darle más trascendencia a la historieta. No me queda cómodo exponer miserias ajenas cuando hay tantos niños involucrados. Yo no cuido solo al mío, más cuando después hay un vínculo. Yo sé lo que vi y todo lo que viví”.

El descargo de Gianinna Maradona en las redes sociales (Fuente: Instagram/@giamaradona)

Y continuó para desmentir las versiones de traición: “De qué cosas/personas me hice cargo sin tener por qué, ya que hacía media hora que nos conocíamos. Fui y soy la protagonista de mi propia vida. Crean lo que quieran creer, lo que sus cerebros y creencias les permitan. Hay muchas cosas que pasan de realidad a ficción en un abrir y cerrar de ojos”.

