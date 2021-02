Julieta Nair Calvo reveló el lugar más extraño donde tuvo un encuentro íntimo

Julieta Nair Calvo estuvo invitada en el living de Estelita, el personaje interpretado por Jey Mammon, y se animó a responder las preguntas más subidas de tono del segmento. La actriz confesó cuál fue el lugar más extraño donde alguna vez tuvo relaciones sexuales, y sorprendió al conductor con su respuesta.

En Los Mammones (América), los famosos contestan los interrogantes más picantes sin pruritos, y esta no fue la excepción. A la hora de revelar el lugar más “raro” donde tuvo un encuentro íntimo, la actriz se mostró pensativa y luego recordó la locación más llamativa que eligió junto a una expareja.

“Creo que lo dije alguna vez. Fue en una casa abandonada. ¡Ay qué tenebrosa era!”, contó con un poco de nerviosismo. Y luego hizo una autocrítica por su elección: “Una inconsciente total, no sé qué hacía ahí. Estábamos paseando y de repente terminamos ahí”.

Julieta Nair Calvo confesó cuál fue el lugar más extraño donde tuvo un encuentro íntimo - Fuente: América

Además aclaró que no se trataba de un hombre famoso, y que era más joven cuando hizo aquella “travesura”. Recordemos que actualmente está en pareja con Andrés “Rolo” Rolando, con quien ya apostó a la convivencia y se muestran muy enamorados en las redes sociales.

En la misma línea temática, el conductor le preguntó si se anima a utilizar disfraces durante la intimidad. Una vez más, la actriz fue sincera y no evadió la respuesta: “¿Sabés que no? Me da pudor, porque es como que no entiendo, ¿cuándo arranca? O sea, te cambiaste, salís del baño, abrís la puerta, y, ¿qué hacés, una coreo?”. Entre risas, remató: “Yo tengo fantasías, pero las callo”.

LA NACION