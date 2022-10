Karina Jelinek le puso un final a su relación con Flor Parise con un terminante gesto: “¡Una por una!”

escuchar

A pesar de ser uno de los nombres más mencionados del mundo de la farándula, Karina Jelinek siempre supo mantener algunos aspectos de su vida alejados del ojo público. El ejemplo más claro es, quizás, su relación con Flor Parise, a quien nunca terminó de definir como su pareja, pero con quien no solo compartía hogar sino el deseo de formar una familia. El noviazgo llegó a su final antes de que ellas pudiesen concretar sus sueños de maternidad compartida y, durante su paso por La Jaula de la Moda (Ciudad Magazine), la modelo reveló la acción con la que marcó el cierre total de esta etapa.

Karina Jelinek le puso un final a su relación con Flor Parisé con un terminante gesto

Luego de su polémica separación de Leonardo Fariña, Jelinek nunca volvió a referirse a su vida amorosa de manera pública. Sin embargo, sus fans comenzaron a notar que su vínculo con Flor Parise, quien supo ser una de sus amigas cercanas, se fortalecía cada vez más.

Aunque optaron por no encasillar aquello que las unía, fue evidente a los ojos de quienes las conocían que su cariño trascendía el de una simple amistad. Las vacaciones compartidas, celebraciones del Día de San Valentín y románticas cenas a la luz de las velas dieron paso a la convivencia y, llegado un punto, Karina dio a conocer su deseo de criar un hijo junto a Parise.

Karina Jelinek junto a Flor Parise instagram @karijelinek

“Yo no soy mamá, pero sí me gustaría adoptar. Hay tantos niños que no tienen dónde ir y necesitan un hogar y una casa... Me encantaría adoptar o alquilar un vientre, ¿Por qué no?”, detalló en una de sus visitas a PH: Podemos Hablar (Telefe), en donde remarcó que lo haría “con ayuda de una amiga”. La elegida sería Florencia, a quien más tarde definió como “su compañera de vida”.

No obstante, a comienzos de este mismo año empezaron a sonar las alarmas de crisis dentro de la pareja y trascendió que la modelo se habría visto obligada a irse del hogar en donde convivían. Meses después de la supuesta pelea, se mostraron juntas y hasta celebraron el cumpleaños número 41 de Jelinek en Miami.

Karina Jelinek eliminó todas sus fotos junto a Florencia Parise

Pasados varios meses en donde no se supo más sobre su relación, la mediática pasó por La Jaula de la Moda y dejó en claro que el noviazgo se terminó de manera definitiva. Mientras charlaba con Horacio Cabak, reveló que eliminó todas las fotos que tenían juntas en su perfil de Instagram. “¡Una por una! Toda la noche libre. Estaba aburrida, libre e hice tac, tac, tac (gesto de apretar botón). Di un sorbito a un aperitivo y seguí. Estuve toda la noche, tenía tiempo”, detalló.

Entre risas, Claudio Cosano -uno de los panelistas- señaló: “Hay que tener ganas. ¡Qué odiada estarías!”. Divertida a pesar del dolor que puede implicar el final del amor, Jelinek remarcó: “Ganas y tiempo”.

Con el fin de no poner incómoda a su invitada, el conductor pidió a la producción que dejaran de pasar en pantalla postales en donde se viera Florencia. Para darle tranquilidad, la modelo expresó: “No te preocupes. Estoy perfecta. No nos peleamos, está todo bien. Ella hizo lo mismo además (borrar las fotos)”.

